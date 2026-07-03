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Петербург планирует в 2026 году восстановить десять объектов в Мариуполе - РИА Новости, 03.07.2026
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01:23 03.07.2026
Петербург планирует в 2026 году восстановить десять объектов в Мариуполе

Беглов: Петербург планирует в 2026 году восстановить в Мариуполе десять объектов

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкНовые жилые дома в Мариуполе
Новые жилые дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Александр Сухов
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Новые жилые дома в Мариуполе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2026 году Санкт-Петербург планирует восстановить в Мариуполе 10 объектов.
  • За 4 года петербургские специалисты уже восстановили в Мариуполе 56 объектов, включая школы, детские сады, жилые дома и общественные пространства.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Санкт-Петербург планирует в 2026 году восстановить в Мариуполе 10 объектов, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
"Сейчас работы ведутся на 14 объектах. План этого года включает ввод 10 объектов. Среди них — ЗАГС, фонтаны, спортивные сооружения, многоквартирный дом, инженерные сети в трамвайном депо", - сказал он в эфире Телеканала "78".
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Беглов отметил, что за 4 года петербургские специалисты уже восстановили в Мариуполе 56 объектов - построили школы, детские сады и жилые дома, обустроили общественные пространства, фонтаны.
"Мы помогали и будем помогать Мариуполю столько, сколько потребуется — всем, чем можем. И делать все для города-побратима как для себя", - сказал губернатор.
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