Петербург планирует в 2026 году восстановить десять объектов в Мариуполе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В 2026 году Санкт-Петербург планирует восстановить в Мариуполе 10 объектов.
- За 4 года петербургские специалисты уже восстановили в Мариуполе 56 объектов, включая школы, детские сады, жилые дома и общественные пространства.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Санкт-Петербург планирует в 2026 году восстановить в Мариуполе 10 объектов, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
"Сейчас работы ведутся на 14 объектах. План этого года включает ввод 10 объектов. Среди них — ЗАГС, фонтаны, спортивные сооружения, многоквартирный дом, инженерные сети в трамвайном депо", - сказал он в эфире Телеканала "78".
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"Мы помогали и будем помогать Мариуполю столько, сколько потребуется — всем, чем можем. И делать все для города-побратима как для себя", - сказал губернатор.
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