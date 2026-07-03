Теннисистка Пегула вышла в четвертый круг Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американка Джессика Пегула обыграла испанскую теннисистку Джессику Боусас-Манейро в третьем круге Уимблдона со счетом 6:1, 6:3.
- В другом матче японка Наоми Осака победила Дарью Касаткину, представляющую Австралию, со счетом 6:1, 6:3.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Четвертая ракетка мира американка Джессика Пегула обыграла испанскую теннисистку Джессику Боусас-Манейро в третьем круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу посеянной под четвертым номером Пегулы. Боусас-Манейро занимает 52-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч продолжался 52 минуты.
Wimbledon WTA
03 июля 2026 • начало в 15:40
Завершен
2 : 06:16:3
В четвертом круге Пегула сыграет с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой (18-й номер посева) и американкой Ивой Йович (16).
В другом матче дня бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака (14) победила представляющую Австралию Дарью Касаткину - 6:1, 6:3.