В Свердловске в ЛНР женщина погибла при ракетном ударе ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Свердловске ЛНР в результате ракетного удара ВСУ по частному сектору погибла 66-летняя женщина.
- 62-летняя женщина получила ранение, ей оказана медицинская помощь, от госпитализации она отказалась.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Женщина погибла в Свердловске ЛНР в результате ракетного удара ВСУ по частному сектору вечером в четверг, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"Вчера вечером украинские неонацисты нанесли ракетный удар по частному сектору в Свердловске. Ударили вблизи жилых домов. К несчастью, погибла 66-летняя женщина. Ранение получила 62-летняя женщина, ей оказана медицинская помощь, от госпитализации она отказалась", - написал Пасечник в своем канале на платформе "Макс" в пятницу.
Повреждены дома и хозяйственные постройки, сообщил он. Оперативные службы и муниципальные власти задействованы в ликвидации последствий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18