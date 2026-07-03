На трассе Старобельск — Беловодск мужчина погиб из-за атаки БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На трассе Старобельск — Беловодск из-за атаки БПЛА ВСУ погиб мужчина.
- Еще один человек получил ранение, он госпитализирован.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Мужчина погиб на трассе Старобельск — Беловодск из-за атаки БПЛА ВСУ, еще один человек ранен, сообщил глава Народной Луганской Республики Леонид Пасечник.
"Сегодня утром на участке дороги Старобельск — Беловодск беспилотник ВФУ атаковал автомобиль марки "Газель", который развозил продукцию маслозавода. От полученных травм на месте скончался 50-летний мужчина. Ранение получил 39-летний мужчина, он госпитализирован в лечебное учреждение", — сообщил Пасечник на платформе "Макс".
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