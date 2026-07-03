Рейтинг@Mail.ru
На трассе Старобельск — Беловодск мужчина погиб из-за атаки БПЛА ВСУ - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:28 03.07.2026 (обновлено: 20:42 03.07.2026)
На трассе Старобельск — Беловодск мужчина погиб из-за атаки БПЛА ВСУ

Пасечник: на трассе Старобельск — Беловодск мужчина погиб из-за атаки БПЛА ВСУ

© Фото : пресс-служба главы ЛНРБеспилотник ВСУ атаковал автомобиль "Газель" на участке дороги Старобельск – Беловодск в ЛНР
Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль Газель на участке дороги Старобельск – Беловодск в ЛНР - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : пресс-служба главы ЛНР
Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль "Газель" на участке дороги Старобельск – Беловодск в ЛНР
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На трассе Старобельск — Беловодск из-за атаки БПЛА ВСУ погиб мужчина.
  • Еще один человек получил ранение, он госпитализирован.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Мужчина погиб на трассе Старобельск — Беловодск из-за атаки БПЛА ВСУ, еще один человек ранен, сообщил глава Народной Луганской Республики Леонид Пасечник.
"Сегодня утром на участке дороги Старобельск — Беловодск беспилотник ВФУ атаковал автомобиль марки "Газель", который развозил продукцию маслозавода. От полученных травм на месте скончался 50-летний мужчина. Ранение получил 39-летний мужчина, он госпитализирован в лечебное учреждение", — сообщил Пасечник на платформе "Макс".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала