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Адвокатская палата Москвы призвала не поддерживать проект об отчетах судей - РИА Новости, 03.07.2026
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13:39 03.07.2026
Адвокатская палата Москвы призвала не поддерживать проект об отчетах судей

Адвокатская палата Москвы призвала не поддерживать проект ВС об отчетах судей

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Адвокатская палата Москвы обратилась к Госдуме и Совету Федерации с просьбой не поддерживать законопроект Верховного суда о заслушивании отчетов председателей нижестоящих судов.
  • Законопроект предусматривает введение процедуры, в рамках которой Верховный суд России будет заслушивать отчеты председателей нижестоящих судов (кроме районных и мировых) о применении правовых позиций.
  • По мнению Адвокатской палаты Москвы, проект нивелирует независимость судей.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Адвокатская палата Москвы попросила Госдуму и Совет Федерации не поддерживать проект закона, которым предлагается заслушивать отчеты председателей нижестоящих судов на пленуме Верховного суда России, следует из текста отзыва палаты в распоряжении РИА Новости.
Законопроект предусматривает введение процедуры, в рамках которой Верховный суд России будет заслушивать отчеты председателей нижестоящих судов (кроме районных и мировых) о том, как они применяют в своей практике правовые позиции, содержащиеся в постановлениях пленума и президиума ВС РФ.
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Как следует из пояснительной записки к отзыву Адвокатской палаты Москвы, в Госдуму и Совфед направлен отзыв на внесенный Верховным судом проект об изменении федерального закона.
Палата "положительно оценивает стремление Верховного суда РФ обеспечить единообразие судебной практики", указывается в документе. Вместе с тем, по мнению московских адвокатов, интересы независимости судей исключают контроль со стороны вышестоящих судебных инстанций, а также вмешательство в текущую работу судей и судов.
Учитывая изложенное, Адвокатская палата города Москвы считает, что внесенный законопроект существенно нивелирует независимость судей и по этой причине не поддерживает законопроект.
В отзыве палаты указывается, что текущих полномочий Верховного суда достаточно для обеспечения единообразия судебной практики, в том числе по пересмотру конкретных дел в установленном порядке.
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