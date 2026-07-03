Адвокатская палата Москвы призвала не поддерживать проект об отчетах судей

Краткий пересказ от РИА ИИ Адвокатская палата Москвы обратилась к Госдуме и Совету Федерации с просьбой не поддерживать законопроект Верховного суда о заслушивании отчетов председателей нижестоящих судов.

Законопроект предусматривает введение процедуры, в рамках которой Верховный суд России будет заслушивать отчеты председателей нижестоящих судов (кроме районных и мировых) о применении правовых позиций.

По мнению Адвокатской палаты Москвы, проект нивелирует независимость судей.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Адвокатская палата Москвы попросила Госдуму и Совет Федерации не поддерживать проект закона, которым предлагается заслушивать отчеты председателей нижестоящих судов на пленуме Верховного суда России, следует из текста отзыва палаты в распоряжении РИА Новости.

Законопроект предусматривает введение процедуры, в рамках которой Верховный суд России будет заслушивать отчеты председателей нижестоящих судов (кроме районных и мировых) о том, как они применяют в своей практике правовые позиции, содержащиеся в постановлениях пленума и президиума ВС РФ.

Как следует из пояснительной записки к отзыву Адвокатской палаты Москвы , в Госдуму и Совфед направлен отзыв на внесенный Верховным судом проект об изменении федерального закона.

Палата "положительно оценивает стремление Верховного суда РФ обеспечить единообразие судебной практики", указывается в документе. Вместе с тем, по мнению московских адвокатов, интересы независимости судей исключают контроль со стороны вышестоящих судебных инстанций, а также вмешательство в текущую работу судей и судов.

Учитывая изложенное, Адвокатская палата города Москвы считает, что внесенный законопроект существенно нивелирует независимость судей и по этой причине не поддерживает законопроект.