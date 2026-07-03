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В Британии разрешили пабам не закрываться в ночь матча Англии с Мексикой - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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13:24 03.07.2026
В Британии разрешили пабам не закрываться в ночь матча Англии с Мексикой

Стармер разрешил пабам не закрываться в ночь матча Англии с Мексикой

© AP Photo / Kin CheungФутболисты сборной Англии
Футболисты сборной Англии - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Футболисты сборной Англии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что британские пабы могут не закрываться в ночь на понедельник, чтобы посетители могли смотреть матч Англии с Мексикой в 1/8 финала ЧМ-2026.
  • Матч Мексика — Англия начнется в 1:00 (3:00 мск) в ночь на понедельник.
ЛОНДОН, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что британские пабы могут не закрываться в ночь на понедельник, чтобы посетители могли смотреть матч Англии с Мексикой в 1/8 финала ЧМ-2026.
"Мы позаботимся о том, чтобы пабы были открыты в понедельник утром во время матча сборной Англии… Если вы планируете посмотреть матч в пабе, это здорово, и это поможет пабам. Вперед, Англия!", - заявил Стармер в видеообращении, размещенном в соцсети X.
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Не матч, а какое-то сумасшествие! "Проклятую" Англию чуть не вынесли с ЧМ
1 июля, 21:05
Ранее стало известно, что в матчах 1/8 финала турнира встретятся Парагвай - Франция, Канада - Марокко, Бразилия - Норвегия, Мексика - Англия, а также США - Бельгия.
Матч Мексика-Англия начнется в 1.00 (3.00 мск) в ночь на понедельник.
В Великобритании лицензии на продажу алкоголя выдают местные органы власти. В Англии лицензии действуют преимущественно с 11.00 до 23.00. У министра внутренних дел есть законодательные полномочия, позволяющие продлевать время действия лицензий в случаях "исключительного международного, национального или местного значения".
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