В Британии разрешили пабам не закрываться в ночь матча Англии с Мексикой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что британские пабы могут не закрываться в ночь на понедельник, чтобы посетители могли смотреть матч Англии с Мексикой в 1/8 финала ЧМ-2026.
- Матч Мексика — Англия начнется в 1:00 (3:00 мск) в ночь на понедельник.
ЛОНДОН, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что британские пабы могут не закрываться в ночь на понедельник, чтобы посетители могли смотреть матч Англии с Мексикой в 1/8 финала ЧМ-2026.
Ранее стало известно, что в матчах 1/8 финала турнира встретятся Парагвай - Франция, Канада - Марокко, Бразилия - Норвегия, Мексика - Англия, а также США - Бельгия.
Матч Мексика-Англия начнется в 1.00 (3.00 мск) в ночь на понедельник.
В Великобритании лицензии на продажу алкоголя выдают местные органы власти. В Англии лицензии действуют преимущественно с 11.00 до 23.00. У министра внутренних дел есть законодательные полномочия, позволяющие продлевать время действия лицензий в случаях "исключительного международного, национального или местного значения".