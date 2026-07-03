В Британии разрешили пабам не закрываться в ночь матча Англии с Мексикой

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что британские пабы могут не закрываться в ночь на понедельник, чтобы посетители могли смотреть матч Англии с Мексикой в 1/8 финала ЧМ-2026.

Матч Мексика — Англия начнется в 1:00 (3:00 мск) в ночь на понедельник.

ЛОНДОН, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что британские пабы могут не закрываться в ночь на понедельник, чтобы посетители могли смотреть матч Англии с Мексикой в 1/8 финала ЧМ-2026.

"Мы позаботимся о том, чтобы пабы были открыты в понедельник утром во время матча сборной Англии … Если вы планируете посмотреть матч в пабе, это здорово, и это поможет пабам. Вперед, Англия!", - заявил Стармер в видеообращении, размещенном в соцсети X

Ранее стало известно, что в матчах 1/8 финала турнира встретятся Парагвай - Франция, Канада - Марокко, Бразилия - Норвегия, Мексика - Англия, а также США - Бельгия.

Матч Мексика-Англия начнется в 1.00 (3.00 мск) в ночь на понедельник.