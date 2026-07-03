Информация о том, что убийц омского студента было семь, не подтвердилась

Краткий пересказ от РИА ИИ По делу об убийстве 20-летнего омского студента Александра Трипутеня проходят шесть подозреваемых.

Основная версия следствия — личные неприязненные отношения.

Все подозреваемые арестованы.

ОМСК, 3 июл - РИА Новости. Обвиняемых в убийстве 20-летнего омского студента шесть, а не семь, как сообщалось ранее, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

О пропаже студента ОмГУ Александра Трипутеня стало известно 21 июня. Спустя пять дней полиция нашла его связанное тело в ножевыми ранениями на заброшенной территории у Сыропятского тракта. По делу об убийстве проходят шесть подозреваемых: одна девушка из Омска , остальные приехали из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Следствие рассматривает несколько версий, основная версия - личные неприязненные отношения. Все шестеро арестованы. Ранее, по информации в СМИ и соцсетях, речь шла о семи участниках убийства.

"Их изначально было шесть. Седьмого участника не было. Это ошибка. Все обвиняемые находятся под арестом", - рассказали в силовых структурах.