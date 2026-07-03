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Информация о том, что убийц омского студента было семь, не подтвердилась - РИА Новости, 03.07.2026
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11:45 03.07.2026
Информация о том, что убийц омского студента было семь, не подтвердилась

РИА Новости: информация, что убийц омского студента было 7, не подтвердилась

© Фото : соцсетиАлександр Трипутень
Александр Трипутень - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : соцсети
Александр Трипутень. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По делу об убийстве 20-летнего омского студента Александра Трипутеня проходят шесть подозреваемых.
  • Основная версия следствия — личные неприязненные отношения.
  • Все подозреваемые арестованы.
ОМСК, 3 июл - РИА Новости. Обвиняемых в убийстве 20-летнего омского студента шесть, а не семь, как сообщалось ранее, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
О пропаже студента ОмГУ Александра Трипутеня стало известно 21 июня. Спустя пять дней полиция нашла его связанное тело в ножевыми ранениями на заброшенной территории у Сыропятского тракта. По делу об убийстве проходят шесть подозреваемых: одна девушка из Омска, остальные приехали из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Следствие рассматривает несколько версий, основная версия - личные неприязненные отношения. Все шестеро арестованы. Ранее, по информации в СМИ и соцсетях, речь шла о семи участниках убийства.
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"Их изначально было шесть. Седьмого участника не было. Это ошибка. Все обвиняемые находятся под арестом", - рассказали в силовых структурах.
Александра Трипутеня похоронили 30 июня на кладбище в поселке Береговой в Омске.
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