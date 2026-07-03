Судбищенская битва могла быть началом пути по возвращению Крыма России

Краткий пересказ от РИА ИИ По словам научного сотрудника Института археологии РАН Олега Радюша, результаты раскопок на месте Судбищенской битвы 1555 года позволяют по-новому оценить ее историческое значение.

Он отметил, что поход Шереметева стал одним из первых шагов Русского государства в сторону Нижнего Дона, Крыма, Кубани и Черноморского побережья Северного Кавказа.

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Новую оценку значения Судбищенской битвы между войсками Ивана Грозного и крымского хана Девлет-Гирея позволяют дать результаты раскопок, ведущихся на месте сражения с 2021 года, рассказал РИА Новости научный сотрудник Института археологии РАН, специалист по археологии полей сражений позднего средневековья Олег Радюш.

Судбищенская битва 3-4 июля 1555 года, в которой русские воины дали отпор войску крымского хана Девлет-Гирея, была одним из первых шагов Московской Руси к освобождению юго-западных земель, принадлежавших древнерусскому государству до первой половины XIII века и утраченных в результате монгольского нашествия и последующих событий XIV–XV веков, считает археолог.

"Поход Шереметева стал одним из первых шагов Русского государства в сторону Нижнего Дона, Крыма, Кубани и Черноморского побережья Северного Кавказа. Буквально через год, в 1556 году, войска царя Иоанна Васильевича дойдут до Крыма, будут освобождать русских пленных и захватывать турецкие корабли", — сказал Радюш.

Ученый рассказал, что военный поход войска боярина Ивана Васильевича Шереметева летом 1555 года планировался в сторону Крыма. Из письменных источников известно, что план был дойти до Перекопа, фактически до Крыма, и угнать табуны лошадей, то есть нанести значительный удар по экономике и военному ресурсу хана Девлет-Гирея I. Действительно, следующие несколько лет после Судбищенской битвы показали, что эта стратегия сработала, пояснил он.

"Конечно, говорить о том, что Иван Грозный хотел захватить Крым, было бы преувеличением. Русские трезво оценивали свои силы. Но в любом случае нанесение рейдовых ударов ближе к базам крымских татар и к побережью Черного моря могло быть запланировано даже на первый поход Шереметева", — сообщил историк.

В 1555 году Большая Засечная черта еще не существовала, были созданы лишь отдельные ее участки, оборона строилась по "Берегу", то есть по берегам Оки. Она начала строиться именно после Судбищенской битвы, чтобы прикрыть русские города и территории от крымско-ногайских набегов на Русь.

Граница русского государства проходила по притоку Днепра — реке Десне, а затем шла по лесной зоне Поочья. Именно здесь в XIV–XVI веках сохранялись русские города и села, несмотря на татаро-монгольское нашествие. Дальше граница проходила по Оке, где всегда выставляли сторожевые отряды. Река была естественным рубежом, который позволял останавливать ордынцев. Основная база русских войск находилась в Коломне, где Москва-река впадает в Оку.

"Это был очень важный узловой центр сухопутных и речных сообщений, который имел огромное значение для Московского региона и откуда шло все движение на юг. В Коломенском Кремле собирались войска перед военными выступлениями. Именно там войско Дмитрия Донского собиралось на Куликовскую битву, там же собирались и войска Ивана Васильевича в 1555 году, после сообщения о переходе крымского хана через Оскол", — отметил Радюш.

Летом 1555 года, до наступления холодов планировалось пройти с военным отрядом в 10—13 тысяч человек сухопутным путем около тысячи трехсот километров до Крыма. В этой ситуации Судбищенская битва была незапланированным сражением, сообщил историк.

"Вполне возможно, что русские и крымские войска неожиданно столкнулись по дороге. Несмотря на случайный характер битвы, хану Девлет-Гирею было нанесено серьезное поражение, он спешно ретировался с поля боя. По некоторым сведениям, были убиты два его сына, один из которых был наследником престола, погибли несколько султанов. Как сообщают письменные источники, ордынцам был нанесен значительный ущерб, например, у них угнали 60 тысяч лошадей, сотни дорогих аргамаков и десятки верблюдов — это во все времена был огромный ресурс", — рассказал Радюш.

По его словам, русским тяжело далась победа в Судбищенской битве, погибло много воинов. Военачальники пришли к выводу, что степные походы – очень трудоемки и создают много проблем. Очень сложно управлять растянувшимися на большое расстояние войсками и получать оперативные донесения разведки.

"После этого начинаются походы совсем другого характера. Русские воеводы отказываются от длинного пешего и конного движения по степям и переходят к движению по рекам. В следующие несколько лет совершаются несколько достаточно удачных походов в Крым. Первый поход на кораблях по Днепру состоялся уже в следующем, 1556 году; им командовал дьяк Матвей Иванович Ржевский, потом к нему присоединился перешедший на русскую службу известный волынский магнат Дмитрий Иванович Вишневецкий по прозвищу Байда, которого можно считать одним из основателей Запорожской Сечи", — сообщил историк.

В 1558 году на Днепре, при впадении Псла, начала строиться крепость Псельский городок, которая стала базой дальнейших операций. К походам присоединились донские казаки под руководством атамана Михаила Черкашенина (основателя Донского казачьего войска). Началась серия удачных нападений на Крымское побережье вплоть до 1559 года под командованием Даниила Федоровича Адашева, когда крупные русские силы высадились непосредственно на западном побережье Крыма.