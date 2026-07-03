Подозреваемой по делу о взрыве в Монако оказалась украинка, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подозреваемой по делу о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева оказалась его соотечественница, проживающая в Германии.
- После взрыва она направилась во французскую коммуну Босолей, а затем со своими сообщниками бежала в Италию.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Подозреваемой по делу о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева оказалась его соотечественница, проживающая в Германии, передает телеканал France Info.
"Ее возраст в районе 30 лет", — говорится в материале.
По данным телеканала, после преступления она направилась во французскую коммуну Босолей, а затем со своими сообщниками бежала в Италию.
Накануне прокуратура Монако выдала ордер на арест одного из фигурантов дела, не назвав имени.
В понедельник вечером на улице Реверанд-пер-Луи-Фролла в Монако прогремел взрыв. Пострадали три человека: Ермолаев, его спутница и сын. Злоумышленник оставил рюкзак с бомбой у входной двери. Ее активировали в тот момент, когда семья заходила в здание. После этого подозреваемый скрылся. По данным Figaro, взрыв могла организовать СБУ в качестве "предупреждения" для бизнесмена.
Кто такой Ермолаев
Это основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал Forbes неоднократно включал его в список богатейших украинцев.
По информации СМИ, он отказался от гражданства в 2019 году. Однако по его словам, это произошло еще в 2017-м. С тех пор у него только кипрский паспорт. Свое решение бизнесмен объяснял желанием иметь "международную защиту". В 2023 году Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.
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Кто стоит за покушением
Представитель подпольного движения Stop Grave рассказал РИА Новости, что Ермолаева мог заказать Александр Петровский, который, как пишут украинские СМИ, занимается "крышеванием" местной ОПГ "9999". Эта преступная группа управляет мошенническими кол-центрами в Днепропетровске, о чем не единожды писали местные журналисты.
© Фото : соцсети Александра ПетровскогоАлександр Петровский
© Фото : соцсети Александра Петровского
Александр Петровский
Один из сыновей Ермолаева, Артур, руководил аналогичной сетью в этом, а также в других городах. В период с 2019 по 2022 год он заработал более чем сто миллионов долларов на обмане людей по всему миру. В конце 2025-го мужчину задержали на Кипре по запросу Интерпола, а позднее экстрадировали в Эстонию, где его отец раньше владел банком Versobank.
Как сообщал ERR, в апреле сын бизнесмена заключил сделку с прокуратурой. Вместо реального срока суд назначил испытательный и выслал его из страны. Он также выплатил почти десять миллионов долларов.
СБУ, генпрокурор и ставленник Зеленского
Примерно за два месяца до этого на Бали попытались похитить Петровского-младшего, Ермака, и его друга, Игоря Комарова, которого СМИ называют сыном криминального авторитета Сергея Комарова и совладельцем кол-центров. Первому удалось спастись, а его подельника увезли в неизвестном направлении.
© Фото : соцсетиЕрмак Петровский
© Фото : соцсети
Ермак Петровский
Спустя пару дней в социальных сетях появилась видеозапись: сильно избитый украинец попросил заплатить выкуп в десять миллионов долларов.
Кроме того, он назвал имена тех, кто курировал сети кол-центров. Среди них сотрудники СБУ, глава Одесской областной военной администрации Сергей Лысак, назначенный Владимиром Зеленским, начальник департамента стратегических расследований Андрей Рубель и генпрокурор Украины Руслан Кравченко.
© СоцсетиКадр видео с похищенным Игорем Комаровым
© Соцсети
Кадр видео с похищенным Игорем Комаровым
Спустя еще почти неделю в районе одного из местных пляжей нашли фрагменты тела. Была проведена ДНК-экспертиза, которая подтвердила, что останки принадлежат Комарову.