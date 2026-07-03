Подозреваемой по делу о взрыве в Монако оказалась украинка, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Подозреваемой по делу о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева оказалась его соотечественница, проживающая в Германии.

После взрыва она направилась во французскую коммуну Босолей, а затем со своими сообщниками бежала в Италию.

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Подозреваемой по делу о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева оказалась его соотечественница, проживающая в Германии, передает телеканал Подозреваемой по делу о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева оказалась его соотечественница, проживающая в Германии, передает телеканал France Info

"Ее возраст в районе 30 лет", — говорится в материале.

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По данным телеканала, после преступления она направилась во французскую коммуну Босолей, а затем со своими сообщниками бежала в Италию.

Накануне прокуратура Монако выдала ордер на арест одного из фигурантов дела, не назвав имени.

В понедельник вечером на улице Реверанд-пер-Луи-Фролла в Монако прогремел взрыв. Пострадали три человека: Ермолаев, его спутница и сын. Злоумышленник оставил рюкзак с бомбой у входной двери. Ее активировали в тот момент, когда семья заходила в здание. После этого подозреваемый скрылся. По данным Figaro, взрыв могла организовать СБУ в качестве "предупреждения" для бизнесмена.

Кто такой Ермолаев

Это основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал Forbes неоднократно включал его в список богатейших украинцев.

По информации СМИ, он отказался от гражданства в 2019 году. Однако по его словам, это произошло еще в 2017-м. С тех пор у него только кипрский паспорт. Свое решение бизнесмен объяснял желанием иметь "международную защиту". В 2023 году Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.

Кто стоит за покушением

Представитель подпольного движения Stop Grave рассказал РИА Новости, что Ермолаева мог заказать Александр Петровский , который, как пишут украинские СМИ, занимается "крышеванием" местной ОПГ "9999". Эта преступная группа управляет мошенническими кол-центрами в Днепропетровске, о чем не единожды писали местные журналисты.

© Фото : соцсети Александра Петровского Александр Петровский © Фото : соцсети Александра Петровского Александр Петровский

Один из сыновей Ермолаева, Артур, руководил аналогичной сетью в этом, а также в других городах. В период с 2019 по 2022 год он заработал более чем сто миллионов долларов на обмане людей по всему миру. В конце 2025-го мужчину задержали на Кипре по запросу Интерпола, а позднее экстрадировали в Эстонию, где его отец раньше владел банком Versobank.

Как сообщал ERR, в апреле сын бизнесмена заключил сделку с прокуратурой. Вместо реального срока суд назначил испытательный и выслал его из страны. Он также выплатил почти десять миллионов долларов.

СБУ, генпрокурор и ставленник Зеленского

Примерно за два месяца до этого на Бали попытались похитить Петровского-младшего, Ермака, и его друга, Игоря Комарова, которого СМИ называют сыном криминального авторитета Сергея Комарова и совладельцем кол-центров. Первому удалось спастись, а его подельника увезли в неизвестном направлении.

© Фото : соцсети Ермак Петровский © Фото : соцсети Ермак Петровский

Спустя пару дней в социальных сетях появилась видеозапись: сильно избитый украинец попросил заплатить выкуп в десять миллионов долларов.

СБУ, глава Одесской областной военной администрации Сергей Лысак, назначенный Владимиром Зеленским, начальник департамента стратегических расследований Андрей Рубель и генпрокурор Украины Руслан Кравченко. Кроме того, он назвал имена тех, кто курировал сети кол-центров. Среди них сотрудники, глава Одесской областной военной администрации Сергей Лысак, назначенный, начальник департамента стратегических расследований Андрей Рубель и

© Соцсети Кадр видео с похищенным Игорем Комаровым © Соцсети Кадр видео с похищенным Игорем Комаровым