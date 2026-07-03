Минобороны рассказало о значимости освобождения Александровки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские Вооруженные Силы освободили Александровку в Днепропетровской области и укрепили положение на правом берегу реки Волчьей.
- Освобождение пункта создает условия для продвижения в направлении Покровского.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы с освобождением Александровки в Днепропетровской области укрепили положение на правом берегу реки Волчьей, создали условия для продвижения к Покровскому, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении населенного пункта МО РФ сообщило в пятницу.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Александровку в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Александровку в Днепропетровской области
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"Контроль над Александровкой укрепляет положение подразделений группировки "Восток" на правом берегу реки Волчья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что противник удерживал Александровку как крупный район обороны с подготовленными позициями, опорными пунктами и плотной застройкой. Штурмовые группы группировки "Восток" выбили ВСУ и завершили зачистку населенного пункта.
"Занятый рубеж во взаимодействии с ранее освобожденными Добропасово, Писанцами и Новоскелеватым создает условия для дальнейшего продвижения в направлении Покровского", - добавили в МО РФ.
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