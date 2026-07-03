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Минобороны рассказало о значимости освобождения Александровки - РИА Новости, 03.07.2026
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12:21 03.07.2026 (обновлено: 13:17 03.07.2026)
Минобороны рассказало о значимости освобождения Александровки

МО: ВС РФ укрепились на правом берегу Волчьей для движения к Покровскому

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские Вооруженные Силы освободили Александровку в Днепропетровской области и укрепили положение на правом берегу реки Волчьей.
  • Освобождение пункта создает условия для продвижения в направлении Покровского.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы с освобождением Александровки в Днепропетровской области укрепили положение на правом берегу реки Волчьей, создали условия для продвижения к Покровскому, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении населенного пункта МО РФ сообщило в пятницу.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Александровку в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Александровку в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Александровку в Днепропетровской области
«
"Контроль над Александровкой укрепляет положение подразделений группировки "Восток" на правом берегу реки Волчья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что противник удерживал Александровку как крупный район обороны с подготовленными позициями, опорными пунктами и плотной застройкой. Штурмовые группы группировки "Восток" выбили ВСУ и завершили зачистку населенного пункта.
"Занятый рубеж во взаимодействии с ранее освобожденными Добропасово, Писанцами и Новоскелеватым создает условия для дальнейшего продвижения в направлении Покровского", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
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