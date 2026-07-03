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ВС России при освобождении Александровки уничтожили до роты боевиков - РИА Новости, 03.07.2026
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12:19 03.07.2026 (обновлено: 16:25 03.07.2026)
ВС России при освобождении Александровки уничтожили до роты боевиков

МО: ВС России при освобождении Александровки уничтожили до роты боевиков

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские войска при освобождении Александровки в Днепропетровской области заняли район обороны ВСУ площадью более пяти квадратных километров.
  • Потери ВСУ составили до роты живой силы, также уничтожены 17 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 12 единиц мототехники, девять наземных роботизированных комплексов, 28 тяжелых октокоптеров типа «Баба-Яга».
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские войска при освобождении Александровки в Днепропетровской области заняли район обороны ВСУ площадью более пяти квадратных километров и уничтожили до роты боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении населенного пункта МО РФ сообщило в пятницу.
"В ходе ожесточенных боев подразделения группировки "Восток" заняли крупный район обороны противника площадью более пяти квадратных километров и зачистили свыше 1000 строений. Потери ВСУ составили до роты живой силы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также уничтожены 17 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 12 единиц мототехники, девять наземных роботизированных комплексов, 28 тяжелых октокоптеров типа "Баба-Яга".
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