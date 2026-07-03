Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска при освобождении Александровки в Днепропетровской области заняли район обороны ВСУ площадью более пяти квадратных километров.
- Потери ВСУ составили до роты живой силы, также уничтожены 17 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 12 единиц мототехники, девять наземных роботизированных комплексов, 28 тяжелых октокоптеров типа «Баба-Яга».
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские войска при освобождении Александровки в Днепропетровской области заняли район обороны ВСУ площадью более пяти квадратных километров и уничтожили до роты боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении населенного пункта МО РФ сообщило в пятницу.
Отмечается, что также уничтожены 17 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 12 единиц мототехники, девять наземных роботизированных комплексов, 28 тяжелых октокоптеров типа "Баба-Яга".
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22 июня 2022, 17:18