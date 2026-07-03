Янчук назвал причину поражения Медведева на Уимблдоне

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"Разница в рейтингах формально есть, но на самом деле это покрытие все нивелирует. Медведеву трава не очень-то подходит, на ней надо играть очень быстро и наносить скоростные удары в нужном темпе. Такая игра немного рискованная и сумбурная, и стилю Даниила она не очень соответствует. Медведев привык действовать на контратаках, разводить мячи, находясь ближе к задней линии, и надежно их отыгрывать. А на траве нужна не столько надежность, а быстрота и опережение соперника в темповой игре. Здесь нужен более простой по сравнению с другими покрытиями теннис, нужно отчаянно и удачно наносить отдельные удары", - сказал Янчук.