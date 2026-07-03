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Янчук назвал причину поражения Медведева на Уимблдоне - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Теннис
 
20:46 03.07.2026
Янчук назвал причину поражения Медведева на Уимблдоне

Янчук о вылете Медведева с Уимблдона: покрытие нивелирует преимущество в классе

© AP Photo / Andrew MedichiniДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Andrew Medichini
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский теннисист Даниил Медведев проиграл Ян-Леннарду Штруффу в третьем круге Уимблдона.
  • По мнению заслуженного тренера России Виктора Янчука, Медведев не слишком уверенно чувствует себя на травяных кортах, что и стало ключевой причиной поражения.
  • Штруфф, занимающий 74-е место в рейтинге АТР, одержал победу со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 7:5.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Российский теннисист Даниил Медведев не слишком уверенно чувствует себя на травяных кортах, что и стало ключевой причиной поражения от заметно уступающего ему в классе немца Ян-Леннарда Штруффа в третьем круге Уимблдона, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Виктор Янчук.
Встреча в пятницу завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 7:5 в пользу немца, занимающего 74-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Девятая ракетка мира Медведев был посеян на турнире под восьмым номером. Штруфф одержал вторую победу над россиянином при восьми поражениях.
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Wimbledon ATP
03 июля 2026 • начало в 16:20
Завершен
Ян-Леннард Штруфф
3 : 07:67:67:5
Даниил Медведев
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"Разница в рейтингах формально есть, но на самом деле это покрытие все нивелирует. Медведеву трава не очень-то подходит, на ней надо играть очень быстро и наносить скоростные удары в нужном темпе. Такая игра немного рискованная и сумбурная, и стилю Даниила она не очень соответствует. Медведев привык действовать на контратаках, разводить мячи, находясь ближе к задней линии, и надежно их отыгрывать. А на траве нужна не столько надежность, а быстрота и опережение соперника в темповой игре. Здесь нужен более простой по сравнению с другими покрытиями теннис, нужно отчаянно и удачно наносить отдельные удары", - сказал Янчук.
"И чем выше игрок, тем сложнее ему двигаться, ведь трава скользит и нередки падения при выходе из ударов. А у Медведева рост ведь 1 метр 98 сантиметров, и он чувствует себя в этих условиях не совсем комфортно. Его поражение достаточно закономерное. Я скажу так: если, к примеру, они сыграют на траве пять матчей, то три выиграет Медведев. Но два-то Штруффу он может проиграть", - добавил собеседник агентства.
Медведев на лондонском турнире выходил в полуфинал в 2023 и 2024 годах. Лучшим результатом 30-летнего россиянина на турнирах Большого шлема является победа на US Open - 2021.
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