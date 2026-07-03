Рейтинг@Mail.ru
Очевидец рассказал подробности о ЧП с катером в Воронежской области - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 03.07.2026
Очевидец рассказал подробности о ЧП с катером в Воронежской области

Погибший в Воронежской области мальчик пришел на пляж с семьей

© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииСотрудник СК России на месте гибели ребенка в акватории Воронежского водохранилища
Сотрудник СК России на месте гибели ребенка в акватории Воронежского водохранилища - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Сотрудник СК России на месте гибели ребенка в акватории Воронежского водохранилища
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мальчик, погибший в результате наезда катера в Воронежском водохранилище, пришел на отдых на пляж с семьей.
  • Очевидцем событий после происшествия стала отдыхавшая на берегу санатория местная жительница Валерия.
ВОРОНЕЖ, 3 июл – РИА Новости. Мальчик, погибший в результате наезда катера в Воронежском водохранилище, пришел на отдых на пляж с семьей - мамой, братом и бабушкой, рассказала РИА Новости находившаяся в тот момент на пляже местная жительница Валерия.
Собеседница уточнила, что не видела момент самого происшествия, но стала свидетельницей всего происходящего после того, как ребенка вытащили на берег местного санатория. Валерия в тот момент отдыхала там с ребенком.
"Там был брат, мама и бабушка. Кто-то говорил, что был отец и дедушка еще, но я их не видела", - рассказала собеседница, отвечая на вопрос о том, с кем был мальчик.
Водитель катера в четверг насмерть сбил купавшегося 11-летнего ребенка в Воронежском водохранилище, сообщали в СК. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве. В МВД сообщали, что 45-летний водитель ранее был судим. Перед трагедией он пил алкоголь в компании друзей, а после происшествия скрывался у своего знакомого. Мужчине предъявлено обвинение по статье "нарушение правил движения, повлекшее смерть".
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
В Брянске девочка утонула в озере
1 июля, 23:55
 
ПроисшествияВалерия (Алла Перфилова)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала