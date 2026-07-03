Очевидец рассказал подробности о ЧП с катером в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 3 июл – РИА Новости. Мальчик, погибший в результате наезда катера в Воронежском водохранилище, пришел на отдых на пляж с семьей - мамой, братом и бабушкой, рассказала РИА Новости находившаяся в тот момент на пляже местная жительница Валерия.

"Там был брат, мама и бабушка. Кто-то говорил, что был отец и дедушка еще, но я их не видела", - рассказала собеседница, отвечая на вопрос о том, с кем был мальчик.