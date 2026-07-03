Цынгуев и Сыренова стали победителями чемпионата России по стрельбе из лука

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бэлигто Цынгуев победил в стрельбе из классического лука на чемпионате России в Якутске.
- Соелма Сыренова стала первой в соревнованиях по стрельбе из классического лука среди женщин, Артур Сибиряков занял первое место в стрельбе из блочного лука среди мужчин, Арина Черкезова — среди женщин.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бэлигто Цынгуев победил в стрельбе из классического лука на чемпионате России по стрельбе из лука в Якутске.
Серебряным призером стал Алдар Цыбикжапов, бронза досталась трехкратному чемпиону Европы Арсалану Балданову.
Результаты в других дисциплинах:
классический лук (женщины): 1. Соелма Сыренова, 2. Жаргалма Данцаранова, 3. Нуриниссо Махмудова;
блочный лук (мужчины): 1. Артур Сибиряков, 2. Иван Жулин, 3. Руслан Серебряков;
блочный лук (женщины): 1. Арина Черкезова, 2. Мария Димидюк, 3. Софья Александрова.