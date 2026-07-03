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Девочка, тело которой нашли в Ленинградской области, росла в полной семье - РИА Новости, 03.07.2026
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17:51 03.07.2026

Девочка, тело которой нашли в Ленинградской области, росла в полной семье

© СК РФМесто обнаружения тела пропавшей девочки в Ленинградской области
Место обнаружения тела пропавшей девочки в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© СК РФ
Место обнаружения тела пропавшей девочки в Ленинградской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двенадцатилетняя девочка, тело которой нашли в Ленинградской области, росла в полной семье.
  • Тело девочки было обнаружено в лесополосе с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка, тело которой нашли в Ленинградской области, росла в полной семье, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Семья, где росла девочка, была полной. Также в семье еще есть старший ребенок. Это нормальная семья", - сказал собеседник агентства.
Местонахождение девочки было неизвестно со 2 июля, в тот день она ушла с участка в СНТ "Захожье-5" в Тосненском районе и не вернулась. Как сообщил СК РФ в пятницу, тело девочки было обнаружено в лесополосе в Ленинградской области с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Подозреваемый в убийстве устанавливается.
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