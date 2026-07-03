В Ленинградской области ищут убийцу 12-летней девочки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ленинградской области обнаружено тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти.
- Ведется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для установления и задержания подозреваемого.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Устанавливается подозреваемый в убийстве 12-летней девочки, тело которой было обнаружено в лесополосе в Ленинградской области с признаками насильственной смерти, сообщает СК РФ.
Местонахождение девочки было неизвестно с четверга, в тот день она ушла с участка в СНТ "Захожье-5" в Тосненском районе и не вернулась.
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"Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лица, причастного к совершению особо тяжкого преступления в отношении ребенка", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы.