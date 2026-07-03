Экс-тренер сборной Южной Кореи улетел в США из-за преследования болельщиков

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мен Бо улетел в США спустя два дня после возвращения с чемпионата мира по футболу на фоне преследования болельщиков.

Болельщики встретили сборную Южной Кореи и тренера Хон Мен Бо в аэропорту Инчхон с громкими выкриками и осуждением.

Перед прибытием национальной команды власти усилили меры безопасности в аэропорту из-за угроз в адрес Хон Мен Бо.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бывший главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мен Бо спустя два дня после возвращения с чемпионата мира по футболу улетел обратно в США на фоне преследования болельщиков из-за неудачного выступления команды, сообщил телеканал MBC.

Специалист был замечен в аэропорту Инчхон , он был в кепке и скрывал лицо под маской. Тренер заявил журналистам, что ему "есть что сказать", однако отказался от подробных комментариев, отметив, что выскажется позже. По информации источника, тренер отправился в Лос-Анджелес

По возвращении сборной с чемпионата мира 30 июня у выхода из аэропорта Инчхон команду ожидали около 200 человек, несмотря на прилет в районе 3-4 часов утра по местному времени. По данным телеканала KBS, еще до появления Хон Мен Бо в зоне прилета начали раздаваться громкие выкрики. На опубликованных видео слышно, как болельщики, ударяя в барабаны, скандируют: "Хон Мен Бо, убирайся". Когда тренер и игроки вошли, крики и свист стали еще громче.

Ранее местные СМИ сообщали, что перед прибытием национальной команды власти усилили меры безопасности в аэропорту и привлекли более 100 сотрудников полиции. Это было связано с появившимися в интернете сообщениями с угрозами убийством в адрес Хон Мен Бо.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен раскритиковал выступление сборной на чемпионате мира и призвал министерство спорта, культуры и туризма провести расследование причин неудачного результата. Позднее в ведомстве сообщили о начале проверки деятельности Корейской футбольной ассоциации (KFA).