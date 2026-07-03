Рейтинг@Mail.ru
Экс-тренер сборной Южной Кореи улетел в США из-за преследования болельщиков - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:37 03.07.2026
Экс-тренер сборной Южной Кореи улетел в США из-за преследования болельщиков

Тренеру Хон Мен Бо пришлось покинуть Южную Корею на фоне ненависти фанатов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкХон Мен Бо
Хон Мен Бо - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Хон Мен Бо. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мен Бо улетел в США спустя два дня после возвращения с чемпионата мира по футболу на фоне преследования болельщиков.
  • Болельщики встретили сборную Южной Кореи и тренера Хон Мен Бо в аэропорту Инчхон с громкими выкриками и осуждением.
  • Перед прибытием национальной команды власти усилили меры безопасности в аэропорту из-за угроз в адрес Хон Мен Бо.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бывший главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мен Бо спустя два дня после возвращения с чемпионата мира по футболу улетел обратно в США на фоне преследования болельщиков из-за неудачного выступления команды, сообщил телеканал MBC.
Специалист был замечен в аэропорту Инчхон, он был в кепке и скрывал лицо под маской. Тренер заявил журналистам, что ему "есть что сказать", однако отказался от подробных комментариев, отметив, что выскажется позже. По информации источника, тренер отправился в Лос-Анджелес.
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Немецкий футбольный союз уволил Нагельсмана и начал переговоры с Клоппом
Вчера, 13:08
По возвращении сборной с чемпионата мира 30 июня у выхода из аэропорта Инчхон команду ожидали около 200 человек, несмотря на прилет в районе 3-4 часов утра по местному времени. По данным телеканала KBS, еще до появления Хон Мен Бо в зоне прилета начали раздаваться громкие выкрики. На опубликованных видео слышно, как болельщики, ударяя в барабаны, скандируют: "Хон Мен Бо, убирайся". Когда тренер и игроки вошли, крики и свист стали еще громче.
Ранее местные СМИ сообщали, что перед прибытием национальной команды власти усилили меры безопасности в аэропорту и привлекли более 100 сотрудников полиции. Это было связано с появившимися в интернете сообщениями с угрозами убийством в адрес Хон Мен Бо.
Жозе Моуринью - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Моуринью пожелал футболистам "Реала" вылета с ЧМ
25 июня, 20:20
Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен раскритиковал выступление сборной на чемпионате мира и призвал министерство спорта, культуры и туризма провести расследование причин неудачного результата. Позднее в ведомстве сообщили о начале проверки деятельности Корейской футбольной ассоциации (KFA).
Хон Мен Бо 57 лет. 28 июня он объявил об уходе с поста главного тренера. Специалист работал со сборной Южной Кореи с 2013 по 2014 год, а также с 2024 года. Его контракт действовал до 2027 года. На чемпионате мира в США, Канаде и Мексике сборная Южной Кореи не сумела выйти из группы.
Рональд Куман - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
"Мне все равно": Куман отреагировал на критику после вылета с ЧМ
30 июня, 08:23
 
ФутболЮжная КореяСШАИнчхонХон Мён БоЛи Чжэ МенЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Австралия
    Египет
    1
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Аргентина
    Кабо-Верде
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Штруфф
    Д. Медведев
    777
    665
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Остапенко
    66
    44
  • Футбол
    04.07 04:30
    Колумбия
    Гана
  • Футбол
    04.07 20:00
    Канада
    Марокко
  • Футбол
    05.07 00:00
    Парагвай
    Франция
  • Футбол
    05.07 23:00
    Бразилия
    Норвегия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала