Краткий пересказ от РИА ИИ Немецкий футбольный союз расторг контракт с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманом.

Сборная Германии уступила команде Парагвая и покинула чемпионат мира.

DFB начал переговоры о назначении Юргена Клоппа на пост главного тренера сборной.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Немецкий футбольный союз (DFB) расторг контракт с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманом и начал переговоры о назначении на вакантный пост с Юргеном Клоппом, сообщается на сайте организации.

В понедельник сборная Германии уступила команде Парагвая (1:1, 3:4 - по пенальти) в матче 1/16 финала чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, и покинула турнир.

В заявлении подчеркивается, что Нагельсман в конфиденциальной беседе с руководством DFB попросил освободить его от обязанностей. Также команду покинули его ассистенты, а спортивный директор Андреас Реттиг не будет продлевать контракт с DFB, который истекает в конце 2026 года.

"Это решение далось мне очень тяжело. Моя главная цель всегда заключалась в успехе команды. После такого серьезного разочарования она заслуживает возможность начать с чистого листа", - сказал Нагельсман.

В заявлении DFB подчеркивается, что Клопп выразил принципиальную готовность сменить Нагельсмана. Федерация намерена в ближайшее время обсудить вопрос назначения с экс-тренером "Ливерпуля". Ранее в СМИ сообщалось, что немец готов занять пост, если организация обратится к нему.