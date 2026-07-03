Немецкий футбольный союз уволил Нагельсмана и начал переговоры с Клоппом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкий футбольный союз расторг контракт с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманом.
- Сборная Германии уступила команде Парагвая и покинула чемпионат мира.
- DFB начал переговоры о назначении Юргена Клоппа на пост главного тренера сборной.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Немецкий футбольный союз (DFB) расторг контракт с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманом и начал переговоры о назначении на вакантный пост с Юргеном Клоппом, сообщается на сайте организации.
В понедельник сборная Германии уступила команде Парагвая (1:1, 3:4 - по пенальти) в матче 1/16 финала чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, и покинула турнир.
В заявлении подчеркивается, что Нагельсман в конфиденциальной беседе с руководством DFB попросил освободить его от обязанностей. Также команду покинули его ассистенты, а спортивный директор Андреас Реттиг не будет продлевать контракт с DFB, который истекает в конце 2026 года.
"Это решение далось мне очень тяжело. Моя главная цель всегда заключалась в успехе команды. После такого серьезного разочарования она заслуживает возможность начать с чистого листа", - сказал Нагельсман.
В заявлении DFB подчеркивается, что Клопп выразил принципиальную готовность сменить Нагельсмана. Федерация намерена в ближайшее время обсудить вопрос назначения с экс-тренером "Ливерпуля". Ранее в СМИ сообщалось, что немец готов занять пост, если организация обратится к нему.
В январе 2025 года DFB объявил о продлении соглашения с Нагельсманом до 31 июля 2028 года. Специалист возглавлял команду с сентября 2023-го, ранее он занимал пост главного тренера мюнхенской "Баварии".
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