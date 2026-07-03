Овечкин сокрушит Гретцки: какие рекорды может побить русский герой

Александр Овечкин продолжит карьеру в НХЛ. Прославленный российский снайпер проведет в стане "Вашингтона" еще один год. В честь нового контракта лучшего голеадора в истории РИА Новости Спорт приводит список достижений, которые могут покориться Ови в грядущем сезоне.

Абсолютно лучший по голам в НХЛ

В сезоне-2025/26 Александр Овечкин стал вторым в истории Национальной хоккейной лиги, кому покорилась отметка в 1000 голов с учетом чемпионатов и плей-офф. В новом сезоне российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" может стать безальтернативно лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент в активе у Овечкина за всю карьеру в НХЛ 1006 голов (929 шайб в чемпионатах и 77 — в плей-офф). По этому показателю Ови уступает только Уэйну Гретцки — канадец "настрелял" 1016 голов (894+122). Россиянину осталось забросить 11 шайб, чтобы установить абсолютный рекорд по голам в НХЛ.

Один из самых преданных долгожителей

Сезон-2026/27 станет для Александра Овечкина 22-м в карьере в НХЛ. Вместе с ним эту отметку покорят канадцы Сидни Кросби и Кори Перри. За всю историю лиги до этой троицы ветеранов 22 сезона и более удалось отыграть лишь 22-м хоккеистам. Среди россиян Овечкин будет первым игроком, кто оформит это достижение.

© AP Photo / Nick Wass Александр Овечкин © AP Photo / Nick Wass Александр Овечкин

Кроме того, Александр Михайлович войдет в редкую компанию самых преданных игроков НХЛ: до Ови 22 сезона и более за один клуб отыграли лишь Горди Хоу (25 сезонов за "Детройт Ред Уингз"), Алекс Дельвеккьо (24 за "Детройт"), Стэн Микита (22 сезона за "Чикаго Блэкхокс") и Стив Айзерман (22 сезона за "Детройт"). Овечкин также войдет в тройку лучших игроков в истории НХЛ по продолжительности карьеры, проведенной в качестве капитана: сезон-2026/27 станет для россиянина 18-м в роли капитана "Вашингтона". Выше только Сидни Кросби, который проведет 20-й сезон в качестве капитана "Питтсбург Пингвинз", и Айзерман (19).

Лучший не только по голам

Александр Овечкин давно является лучшим игроком в истории "Вашингтона" по многим показателям, но одна из ключевых вершин ему пока не покорилась. В сезоне-2026/27 российский нападающий, вероятно, исправит это. На сегодняшний день рекорд франшизы по количеству голевых передач в регулярных чемпионатах принадлежит шведу Никласу Бэкстрему, который был одним из главных партнеров в карьере Ови. Его показатель — 762 передачи в 1105 матчах. Овечкин за 1573 игр сделал 758 ассистов. Еще пять передач, и Александр Михайлович побьет и этот рекорд.

© AP Photo / Nick Wass Александр Овечкин © AP Photo / Nick Wass Александр Овечкин

В числе величайших

В прошлом сезоне Александр Овечкин вошел в десятку лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ, вытеснив из этого элитного списка Джо Сакика. В новом розыгрыше "регулярки" лидер "Кэпиталз" может подняться еще выше и опередить двух не менее легендарных игроков, хотя для этого придется сильно потрудиться.

Сейчас в активе у Ови 1687 очков. Его ближайшая цель — великолепный Марио Лемье (1723). 37 баллов, которые Овечкину необходимо набрать, чтобы обойти канадца, не выглядят проблемой для российского форварда. Если же капитан "Вашингтона" наберет 69 очков, то опередит не только Лемье, но и Айзермана (1755) и займет чистое восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ. Если же говорить о рейтинге бомбардиров с учетом очков в чемпионатах и плей-офф лиги, то Овечкину (1834) нужно набрать 62 балла, чтобы превзойти Лемье и войти в топ-8.

© Соцсети клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин © Соцсети клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин

Самый мощный в истории

Александр Овечкин входит в тройку самых "хитующих" игроков в истории чемпионатов НХЛ. За свою карьеру российский богатырь провел 3877 силовых приемов. Чаще Ови в силовую борьбу вступали только Кэл Клаттербак (4029 силовых приемов) и Мэтт Мартин (3936). Форварду "Вашингтону" осталось провести 153 силовых приема, чтобы занять чистое первое место по этому показателю. Правда, последний раз 40-летний россиянин совершил 150 хитов и более в сезоне-2023/24 (162).

Другие рекорды

Овечкину (591 гол) осталось забросить 25 шайб в формате "5 на 5", чтобы обойти Гретцки (617) и установить рекорд по голам в равных составах;

Если Овечкин в грядущей "регулярке" забросит 20+ шайб, то повторит рекорд НХЛ по числу сезонов с 20 голами и более. У Ови таких сезонов 21, рекорд принадлежит Горди Хоу (22);

Если Овечкин забросит 45 шайб в чемпионате, то установит новый рекорд по голам в одной "регулярке" среди игроков в возрасте 40 лет и старше. Горди Хоу в 40-летнем возрасте забросил 44 шайбы в сезоне-1968/69;

Если Овечкин забросит 50 шайб в чемпионате, то станет единоличным рекордсменом лиги по числу сезонов с 50 голами и более. Сейчас россиянин делит лидерство по этому показателю с Гретцки и Майком Босси — у всех по девять таких сезонов;

Овечкину (453 гола) осталось забросить 40 шайб на площадке "Вашингтона", чтобы обойти Гретцки и установить новый рекорд НХЛ по голам в домашних матчах;

Овечкин за свою карьеру провел 185 матчей в чемпионатах НХЛ, в которых забросил две шайбы и более. Россиянину осталось оформить еще пять дублей в "регулярке" лиги, чтобы превзойти Гретцки (189 матчей) и установить новый рекорд;