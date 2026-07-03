Хэмилтон выиграл спринт-квалификацию Гран-при Великобритании

Краткий пересказ от РИА ИИ Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации к спринтерской гонке девятого этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.

Вторым стал Кими Антонелли, третьим — Макс Ферстаппен.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Британский пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации к спринтерской гонке девятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Великобритании, который проходит на трассе "Сильверстоун".

Лучший круг британца составил 1 минуту 28,376 секунды. Вторым стал итальянец Кими Антонелли (отставание - 0,011 секунды) из "Мерседеса", третьим - нидерландец Макс Ферстаппен (+0,321) из "Ред Булл".

Далее в первой восьмерке расположились: 4. Шарль Леклер ("Феррари"; +0,327), 5. Джордж Расселл ("Мерседес"; +0,357), 6. Ландо Норрис ("Макларен"; +0,364), 7. Оскар Пиастри ("Макларен"; +0,396), 8. Исак Хаджар ("Ред Булл"; +0,459).