В России воссоздадут два военных вуза

"Реорганизовать федеральное государственное казенное военно-образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева" Министерства обороны <...> в форме выделения из него федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования "Военный инженерно-технический университет", — говорится в распоряжении правительства.

Университет ведет свою историю с 1939 года, когда создали Высшее военно-морское инженерно-строительное училище (ВВМИСУ). Его задачей была подготовка инженеров для строительства военно-морских баз и береговых фортификационных сооружений. Позже название вуза менялось, а в 1997-м на базе нескольких вузов образовали Военный инженерно-технический университет (ВИТУ). С 2012 года он стал структурным подразделением Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева.