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В России воссоздадут два военных вуза - РИА Новости, 03.07.2026
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21:15 03.07.2026 (обновлено: 21:59 03.07.2026)
В России воссоздадут два военных вуза

Мишустин распорядился воссоздать два военных вуза

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКурсанты
Курсанты - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России возродят Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева и Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил воссоздать Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева и Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе.
«

"Реорганизовать федеральное государственное казенное военно-образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева" Министерства обороны <...> в форме выделения из него федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования "Военный инженерно-технический университет", — говорится в распоряжении правительства.

Университет ведет свою историю с 1939 года, когда создали Высшее военно-морское инженерно-строительное училище (ВВМИСУ). Его задачей была подготовка инженеров для строительства военно-морских баз и береговых фортификационных сооружений. Позже название вуза менялось, а в 1997-м на базе нескольких вузов образовали Военный инженерно-технический университет (ВИТУ). С 2012 года он стал структурным подразделением Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева.
Также в России возродят Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. Его выделят из состава Военно-морской академии имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова.
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