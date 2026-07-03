В России воссоздадут два военных вуза

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России возродят Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева и Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил воссоздать Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева и Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе.
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"Реорганизовать федеральное государственное казенное военно-образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева" Министерства обороны <...> в форме выделения из него федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования "Военный инженерно-технический университет", — говорится в распоряжении правительства.
Университет ведет свою историю с 1939 года, когда создали Высшее военно-морское инженерно-строительное училище (ВВМИСУ). Его задачей была подготовка инженеров для строительства военно-морских баз и береговых фортификационных сооружений. Позже название вуза менялось, а в 1997-м на базе нескольких вузов образовали Военный инженерно-технический университет (ВИТУ). С 2012 года он стал структурным подразделением Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева.
Также в России возродят Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. Его выделят из состава Военно-морской академии имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова.
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