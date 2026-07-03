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Россияне выступят в каждом виде на юниорском этапе Гран-при ISU в Китае - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Фигурное катание
 
19:18 03.07.2026
Россияне выступят в каждом виде на юниорском этапе Гран-при ISU в Китае

Российские фигуристы выступят в каждом виде на юниорском этапе Гран-при в Китае

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЕлена Костылева
Елена Костылева - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские фигуристы получили четыре лицензии на юниорский этап Гран-при, который пройдет в Китае с 20 по 22 августа.
  • ISU сообщил о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона-2026/27.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские фигуристы получили четыре лицензии на юниорский этап Гран-при, который пройдет в Китае, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Этап пройдет с 20 по 22 августа в китайском городе Сиань. Спортсмены получили по одной лицензии в одиночном мужском и женском катании, а также в парном катании и танцах на льду.
ISU во вторник сообщил о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона-2026/27. Российские и белорусские спортсмены были отстранены организацией с марта 2022 года. ISU сделал исключение лишь в рамках отборочной кампании к Олимпиаде-2026 в Италии, однако то решение не распространялось за пределы квалификационных турниров.
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Фигурное катаниеСпортМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
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