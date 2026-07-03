Россияне выступят в каждом виде на юниорском этапе Гран-при ISU в Китае

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские фигуристы получили четыре лицензии на юниорский этап Гран-при, который пройдет в Китае с 20 по 22 августа.

ISU сообщил о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона-2026/27.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские фигуристы получили четыре лицензии на юниорский этап Гран-при, который пройдет в Китае, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Этап пройдет с 20 по 22 августа в китайском городе Сиань. Спортсмены получили по одной лицензии в одиночном мужском и женском катании, а также в парном катании и танцах на льду.