Гросси рассказал, где может находится иранский обогащенный уран

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"То есть мы точно знаем, где находился материал, и знаем, сколько его было. После этого мы, как и все остальные, наблюдали за объектами с помощью спутниковых снимков и других подобных средств. Каких-либо серьезных перемещений мы не зафиксировали, если не считать, конечно, того, что эти объекты, разумеется, оказались сильно повреждены. К некоторым из них доступ оказался перекрыт", - пояснил собеседникагентства.