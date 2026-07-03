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Гросси рассказал, где может находится иранский обогащенный уран - РИА Новости, 03.07.2026
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06:13 03.07.2026
Гросси рассказал, где может находится иранский обогащенный уран

Гросси: запасы обогащенного урана все еще находятся на ядерных объектах Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МАГАТЭ считает, что запасы обогащенного урана все еще находятся на ядерных объектах Ирана.
  • Для подтверждения этого МАГАТЭ необходимо провести инспекцию на местах.
  • Сведения МАГАТЭ основаны на последней штатной инспекционной работе, которая продолжалась до «12-дневной войны» прошлым летом, и наблюдении за объектами с помощью спутниковых снимков.
ВЕНА, 3 июл - РИА Новости. МАГАТЭ считает, что запасы обогащенного урана все еще находятся на ядерных объектах Ирана, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Общее впечатление таково: материал по-прежнему находится там. Само собой, с нашей точки зрения, чтобы утверждать это наверняка, нам нужно вернуться на места, провести инспекцию и удостовериться, что все находится там, где должно быть. Пока мы этого не сделали, но на данный момент есть разумные основания полагать, что этот материал находится там", - сказал Гросси.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Инспекторы МАГАТЭ еще не вернулись на ядерные объекты Ирана, заявил Гросси
04:05
Он пояснил, что те сведения, которыми располагает МАГАТЭ, основаны на последней штатной инспекционной работе Агентства, которая продолжалась до так называемой 12-дневной войны прошлым летом.
«
"То есть мы точно знаем, где находился материал, и знаем, сколько его было. После этого мы, как и все остальные, наблюдали за объектами с помощью спутниковых снимков и других подобных средств. Каких-либо серьезных перемещений мы не зафиксировали, если не считать, конечно, того, что эти объекты, разумеется, оказались сильно повреждены. К некоторым из них доступ оказался перекрыт", - пояснил собеседникагентства.
В ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал первую операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Иран ответил на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре.
Президент США Дональд Трамп тогда выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и добавил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Трамп утверждает, что США заберут обогащенный уран из Ирана
13 июня, 20:22
 
В миреИранИзраильСШАРафаэль ГроссиДональд ТрампМАГАТЭВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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