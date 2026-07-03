Гросси рассказал, где может находится иранский обогащенный уран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МАГАТЭ считает, что запасы обогащенного урана все еще находятся на ядерных объектах Ирана.
- Для подтверждения этого МАГАТЭ необходимо провести инспекцию на местах.
- Сведения МАГАТЭ основаны на последней штатной инспекционной работе, которая продолжалась до «12-дневной войны» прошлым летом, и наблюдении за объектами с помощью спутниковых снимков.
ВЕНА, 3 июл - РИА Новости. МАГАТЭ считает, что запасы обогащенного урана все еще находятся на ядерных объектах Ирана, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Общее впечатление таково: материал по-прежнему находится там. Само собой, с нашей точки зрения, чтобы утверждать это наверняка, нам нужно вернуться на места, провести инспекцию и удостовериться, что все находится там, где должно быть. Пока мы этого не сделали, но на данный момент есть разумные основания полагать, что этот материал находится там", - сказал Гросси.
Он пояснил, что те сведения, которыми располагает МАГАТЭ, основаны на последней штатной инспекционной работе Агентства, которая продолжалась до так называемой 12-дневной войны прошлым летом.
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"То есть мы точно знаем, где находился материал, и знаем, сколько его было. После этого мы, как и все остальные, наблюдали за объектами с помощью спутниковых снимков и других подобных средств. Каких-либо серьезных перемещений мы не зафиксировали, если не считать, конечно, того, что эти объекты, разумеется, оказались сильно повреждены. К некоторым из них доступ оказался перекрыт", - пояснил собеседникагентства.
В ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал первую операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Иран ответил на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре.
Президент США Дональд Трамп тогда выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и добавил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия.