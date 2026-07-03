Хэмилтон стал лучшим в первой практике Гран-при Великобритании "Формулы-1"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первой свободной практике Гран-при Великобритании.
- Время его лучшего круга составило 1 минуту 29,260 секунды.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первой свободной практике девятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Великобритании, который прошел на трассе "Сильверстоун".
Позднее в пятницу состоится вторая сессия свободных заездов.
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