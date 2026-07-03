Уже слишком поздно. Судьбоносный план ЕС с треском провалился

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Газовая "кубышка" почти опустела, а аномальная жара не позволяет сократить энергопотребление. Говорить о быстром восстановлении поставок с Ближнего Востока не приходится. В довершение всего скоро вступает в силу запрет на российский сжиженный природный газ. Однако Еврокомиссия не видит поводов для беспокойства. На что надеются чиновники — разбиралось РИА Новости.

Критический уровень

Европа рискует войти в отопительный сезон с наименьшими за 15 лет запасами газа, сообщает Financial Times. Необычно долгая и холодная зима практически истощила резервы: подземные хранилища заполнены всего на 28 процентов. Ближневосточный конфликт сильно помешал производству СПГ в Катаре и ОАЭ, и цены взлетели более чем вдвое. И тут еще Старый Свет накрыла аномальная жара.

© AP Photo / Bela Szandelszky Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии © AP Photo / Bela Szandelszky Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии

В ПХГ к зиме закачают в лучшем случае 76 процентов, прогнозируют специалисты международной консалтинговой компании Wood Mackenzie. Это худший показатель с 2011-го. И значительно ниже требуемых 90 процентов.

Тем не менее еврочиновники спокойны. Так, представитель Европейской комиссии Анна-Кайса Иконен заявила: "Текущий уровень запасов не угрожает энергетической безопасности". Но признала высокую ценовую волатильность и отметила, что многое зависит от развития ситуации вокруг Ормузского пролива.

Это надолго

Впрочем, даже при скорейшем разрешении ближневосточного кризиса рассчитывать на быстрое восстановление поставок и откат цен не стоит, убежден политолог, автор Валдайского клуба Матвей Киселев.

"Экспортная инфраструктура стран Залива, в частности Катара, сильно повреждена. Новые проекты отложены, а стоимость и сроки перезапуска существующих автоматически закладываются в цену. По самым скромным подсчетам, возвращение к довоенному уровню потребует от двух до пяти лет", — указывает он.

Катар обещает выйти на 50 процентов мощности к концу июля, а к середине августа — на 80-85. Но гарантий никаких нет, подчеркивает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. "Помимо двух поврежденных линий, ремонт которых займет несколько лет, хватает других проблем. Так, на днях при пусконаладке произошел взрыв на газоперерабатывающем заводе Barzan недалеко от Дохи, возник пожар. Это предприятие технологически связано с СПГ-заводом, и инцидент многое осложнит. Кроме того, переговоры США и Ирана ведутся в режиме качелей. В любой момент конфликт может вновь перейти в горячую фазу с блокадой Ормузского пролива", — объясняет он.

© REUTERS / Nathan Howard Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время пресс-конференции по итогам переговоров с Ираном в Швейцарии © REUTERS / Nathan Howard Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время пресс-конференции по итогам переговоров с Ираном в Швейцарии

Пока ЕС пытается диверсифицировать поставки энергоносителей. В первую очередь Брюссель смотрит в сторону США и пытается нарастить импорт из Азербайджана через "Средний коридор" — Транскаспийский международный транспортный маршрут из стран Центральной Азии в Европу. Но все это в разы дороже, а экспортеры пользуются случаем, чтобы решить заодно различные политические вопросы, используя топливный фактор, отмечает политолог, куратор экспертного клуба "Дигория", заместитель директора Центра социальной архитектуры ГУУ Гарник Туманян.

"В итоге ЕС не заполнит ПХГ до необходимых 90 процентов к зиме. Это просто невозможно: не хватит инфраструктуры и логистических цепей", — заключает он.

Нереальность выполнения плана признали и в Брюсселе — там уже согласились на 80 процентов. "Вполне достаточно для зимы", — заверила Иконен. Плюс европейцы надеются приобрести тогда еще десять миллиардов кубометров.

Эксперты не столь оптимистичны. "Каждый год Европа рассчитывает на мягкую зиму и увеличение выработки электроэнергии из ветра и солнца. Сейчас к этому добавилась надежда на урегулирование иранского кризиса и наращивание ближневосточных поставок. Но прогнозировать сложно: слишком много неопределенности по всем ключевым вопросам — от погоды до геополитики. А низкие запасы повышают риск дефицита и ценового ралли", — говорит Гривач.

То ли еще будет

Причем в следующем году будет еще хуже: из-за запрета на российский газ ЕС потеряет еще 14 процентов импорта.

Москва особенных последствий не ощутит — дело кончится разменом рынка. "Часть энергоресурса, который сейчас идет в Азию, например, из Африки перенаправят в Европу, а ямальский СПГ уйдет на азиатские рынки. Это увеличит транзакционные издержки и в конечном итоге поддержит высокие цены", — поясняет Гривач.

Москва уже включается в конкуренцию за Китай, Индию, Таиланд, Филиппины и делает ставку на развитие инфраструктуры Севморпути, чтобы обеспечить круглогодичное снабжение Азии, добавляет Киселев.