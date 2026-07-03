Определилась шестая пара 1/8 финала ЧМ по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Испании разгромила команду Австрии со счетом 3:0, а сборная Португалии обыграла Хорватию со счетом 2:1, в результате чего в 1/8 финала встретятся Испания и Португалия.
- Сборная Швейцарии обыграла Алжир со счетом 2:0 и вышла в следующую стадию, где встретится с победителем противостояния между сборными Колумбии и Ганы.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Стала известна шестая пара 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
В четверг сборная Испании в Лос-Анджелесе разгромила команду Австрии со счетом 3:0. Позднее сборная Португалии в Ванкувере обыграла хорватов - 2:1. Встреча 1/8 финала между испанцами и португальцами пройдет 6 июля в Далласе.
Также в пятницу сборная Швейцарии обыграла команду Алжира (2:0) в Ванкувере и вышла в следующую стадию, где встретится с победителем противостояния между сборными Колумбии и Ганы.
Ранее стало известно, что в матчах 1/8 финала турнира встретятся Парагвай - Франция, Канада - Марокко, Бразилия - Норвегия, Мексика - Англия, а также США - Бельгия.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.