Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Португалии обыграла команду Хорватии со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира.

Футболисты сборной Португалии почтили память бывшего нападающего Диогу Жоты, выстроившись с футболкой с его номером после матча.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Футболисты сборной Португалии почтили память бывшего нападающего английского "Ливерпуля" и национальной команды Диогу Жоты после победы над хорватами в 1/16 финала чемпионата мира.

В ночь на пятницу по московскому времени в Торонто сборная Португалии обыграла команду Хорватии со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала турнира.

Перед началом игры во время исполнения гимна Португалии на табло появилось фото Жоты. После окончания матча футболисты сборной выстроились с футболкой с 21-м номером, под которым он выступал за национальную команду. Соответствующую фотографию в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) опубликовал признанный лучшим игроком матча нападающий Криштиану Роналду.

"Мы выиграли для нас, Диогу и Португалии. Вперед!" - написал Роналду.

Жота погиб 3 июля 2025 года в возрасте 28 лет в результате ДТП в Испании. У Lamborghini, в котором португалец ехал со своим братом Андре, во время обгона лопнула шина, после чего машина вылетела с дороги, перевернулась и загорелась.