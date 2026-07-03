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Сборная Португалии почтила память Жоты после победы в 1/16 финала ЧМ - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Футбол
 
07:34 03.07.2026
Сборная Португалии почтила память Жоты после победы в 1/16 финала ЧМ

Сборная Португалии почтила память Жоты после победы в 1/16 финала ЧМ по футболу

© Соцсети футболистаДиогу Жота
Диогу Жота - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Соцсети футболиста
Диогу Жота. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Португалии обыграла команду Хорватии со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира.
  • Футболисты сборной Португалии почтили память бывшего нападающего Диогу Жоты, выстроившись с футболкой с его номером после матча.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Футболисты сборной Португалии почтили память бывшего нападающего английского "Ливерпуля" и национальной команды Диогу Жоты после победы над хорватами в 1/16 финала чемпионата мира.
В ночь на пятницу по московскому времени в Торонто сборная Португалии обыграла команду Хорватии со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала турнира.
ЧМ по футболу 2026
03 июля 2026 • начало в 02:00
Завершен
Португалия
2 : 1
Хорватия
68‎’‎ • Криштиану Роналду (П)
90‎’‎ • Гонсалу Рамуш
(Рафаэл Леау)
53‎’‎ • Иван Перишич
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Перед началом игры во время исполнения гимна Португалии на табло появилось фото Жоты. После окончания матча футболисты сборной выстроились с футболкой с 21-м номером, под которым он выступал за национальную команду. Соответствующую фотографию в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) опубликовал признанный лучшим игроком матча нападающий Криштиану Роналду.
"Мы выиграли для нас, Диогу и Португалии. Вперед!" - написал Роналду.
Жота погиб 3 июля 2025 года в возрасте 28 лет в результате ДТП в Испании. У Lamborghini, в котором португалец ехал со своим братом Андре, во время обгона лопнула шина, после чего машина вылетела с дороги, перевернулась и загорелась.
В 1/8 финала сборная Португалии сыграет с командой Испании. Встреча пройдет 6 июля в Далласе.
Фото памятника, который будет установлен в память о бывшем футболисте команды Диогу Жоте и его брате Андре Силве - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
"Ливерпуль" установил памятник Жоте
11 мая, 12:40
 
ФутболСпортПортугалияИспанияТоронтоКриштиану РоналдуДиогу ЖотаЛиверпульЧМ по футболу 2026
 
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