Роналду признан лучшим игроком матча 1/16 финала против хорватов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира между сборными Португалии и Хорватии, в котором португальцы победили со счетом 2:1.
- Роналду стал самым возрастным футболистом в истории, сыгравшим в плей-офф на чемпионате мира, и впервые отметился голом в плей-офф на таком турнире.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Хорватии.
Роналду заменили на 81-й минуте. Он стал самым возрастным футболистом в истории, сыгравшим в плей-офф на мировом первенстве.
Сборная Португалии в 1/8 финала 6 июля в Далласе встретится с командой Испании.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
03 июля 2026 • начало в 02:00
Завершен
68’ • Криштиану Роналду (П)
90’ • Гонсалу Рамуш
53’ • Иван Перишич