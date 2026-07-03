Роналду признан лучшим игроком матча 1/16 финала против хорватов

Краткий пересказ от РИА ИИ Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира между сборными Португалии и Хорватии, в котором португальцы победили со счетом 2:1.

Роналду стал самым возрастным футболистом в истории, сыгравшим в плей-офф на чемпионате мира, и впервые отметился голом в плей-офф на таком турнире.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Хорватии.

Встреча в Торонто завершилась со счетом 2:1 в пользу португальцев. 41-летний Роналду на 68-й минуте сравнял счет, реализовав пенальти. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" впервые отметился голом в плей-офф на чемпионате мира.

Роналду заменили на 81-й минуте. Он стал самым возрастным футболистом в истории, сыгравшим в плей-офф на мировом первенстве.

Сборная Португалии в 1/8 финала 6 июля в Далласе встретится с командой Испании.