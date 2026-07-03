Сборная Португалии обыграла хорватов и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Португалии по футболу обыграла команду Хорватии в матче 1/16 финала чемпионата мира со счетом 2:1.
- Криштиану Роналду стал самым возрастным футболистом в истории, принявшим участие во встрече плей-офф чемпионата мира.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сборная Португалии по футболу обыграла команду Хорватии в матче 1/16 финала чемпионата мира.
Встреча в канадском Торонто завершилась со счетом 2:1 в пользу португальцев. В составе победителей мячи забили впервые отметившийся голом в плей-офф на чемпионате мира Криштиану Роналду (68-я минута, с пенальти) и Гонсалу Рамуш (90+4). У проигравших отличился Иван Перишич (53).
03 июля 2026 • начало в 02:00
Завершен
68’ • Криштиану Роналду (П)
90’ • Гонсалу Рамуш
53’ • Иван Перишич
Роналду, замененный на 81-й минуте, стал самым возрастным футболистом в истории, принявшим участие во встрече плей-офф чемпионата мира. Также пятикратный обладатель "Золотого мяча" вышел на чистое второе место по числу проведенных игр на мировых первенствах (26).
Сборная Португалии в 1/8 финала 6 июля встретится в Далласе с командой Испании.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.