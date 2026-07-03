Сборная Португалии обыграла хорватов и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Португалии по футболу обыграла команду Хорватии в матче 1/16 финала чемпионата мира со счетом 2:1.

Криштиану Роналду стал самым возрастным футболистом в истории, принявшим участие во встрече плей-офф чемпионата мира.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сборная Португалии по футболу обыграла команду Хорватии в матче 1/16 финала чемпионата мира.

Встреча в канадском Торонто завершилась со счетом 2:1 в пользу португальцев. В составе победителей мячи забили впервые отметившийся голом в плей-офф на чемпионате мира Криштиану Роналду (68-я минута, с пенальти) и Гонсалу Рамуш (90+4). У проигравших отличился Иван Перишич (53).

Роналду, замененный на 81-й минуте, стал самым возрастным футболистом в истории, принявшим участие во встрече плей-офф чемпионата мира. Также пятикратный обладатель "Золотого мяча" вышел на чистое второе место по числу проведенных игр на мировых первенствах (26).

Сборная Португалии в 1/8 финала 6 июля встретится в Далласе с командой Испании.