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Сборная Португалии обыграла хорватов и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Футбол
 
04:12 03.07.2026 (обновлено: 04:31 03.07.2026)
Сборная Португалии обыграла хорватов и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Португалии обыграла хорватов и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

© REUTERS / Mike SegarЭпизод матча ЧМ-2026 Португалия - Хорватия
Эпизод матча ЧМ-2026 Португалия - Хорватия - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© REUTERS / Mike Segar
Эпизод матча ЧМ-2026 Португалия - Хорватия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Португалии по футболу обыграла команду Хорватии в матче 1/16 финала чемпионата мира со счетом 2:1.
  • Криштиану Роналду стал самым возрастным футболистом в истории, принявшим участие во встрече плей-офф чемпионата мира.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сборная Португалии по футболу обыграла команду Хорватии в матче 1/16 финала чемпионата мира.
Встреча в канадском Торонто завершилась со счетом 2:1 в пользу португальцев. В составе победителей мячи забили впервые отметившийся голом в плей-офф на чемпионате мира Криштиану Роналду (68-я минута, с пенальти) и Гонсалу Рамуш (90+4). У проигравших отличился Иван Перишич (53).
ЧМ по футболу 2026
03 июля 2026 • начало в 02:00
Завершен
Португалия
2 : 1
Хорватия
68‎’‎ • Криштиану Роналду (П)
90‎’‎ • Гонсалу Рамуш
(Рафаэл Леау)
53‎’‎ • Иван Перишич
Календарь Турнирная таблица История встреч
Роналду, замененный на 81-й минуте, стал самым возрастным футболистом в истории, принявшим участие во встрече плей-офф чемпионата мира. Также пятикратный обладатель "Золотого мяча" вышел на чистое второе место по числу проведенных игр на мировых первенствах (26).
Сборная Португалии в 1/8 финала 6 июля встретится в Далласе с командой Испании.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортЧМ по футболу 2026Криштиану РоналдуИван ПеришичГонсалу РамушХорватияПортугалия
 
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