Роналду стал самым возрастным футболистом в истории плей-офф ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Криштиану Роналду стал самым возрастным футболистом, сыгравшим в матче плей-офф чемпионата мира.
- 41-летний Роналду вышел в стартовом составе сборной Португалии в матче 1/16 финала против хорватов.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым возрастным в истории футболистом, сыгравшим в матче плей-офф чемпионата мира.
Сборная Португалии в ночь на пятницу по московскому времени проводит в канадском Торонто матч 1/16 финала против хорватов. 41-летний Роналду вышел в стартовом составе своей команды и побил возрастной рекорд плей-офф мировых первенств. Прежде рекордсменом был экс-голкипер сборной Англии Питер Шилтон, который сыграл в матче за третье место чемпионата мира 1990 года против сборной Италии в возрасте 40 лет и 292 дней.
03 июля 2026 • начало в 02:00
Завершен
68’ • Криштиану Роналду (П)
90’ • Гонсалу Рамуш
53’ • Иван Перишич
Ранее Роналду благодаря двум голам в ворота сборной Узбекистана (5:0) стал самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира, а также первым игроком, забивавшим на шести первенствах мира.