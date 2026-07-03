Роналду стал самым возрастным футболистом в истории плей-офф ЧМ

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым возрастным в истории футболистом, сыгравшим в матче плей-офф чемпионата мира.

Ранее Роналду благодаря двум голам в ворота сборной Узбекистана (5:0) стал самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира, а также первым игроком, забивавшим на шести первенствах мира.