Рейтинг@Mail.ru
Роналду стал самым возрастным футболистом в истории плей-офф ЧМ - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
02:06 03.07.2026 (обновлено: 04:31 03.07.2026)
Роналду стал самым возрастным футболистом в истории плей-офф ЧМ

Роналду стал самым возрастным футболистом, сыгравшим в матче плей-офф ЧМ

© REUTERS / Dylan MartinezКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© REUTERS / Dylan Martinez
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Криштиану Роналду стал самым возрастным футболистом, сыгравшим в матче плей-офф чемпионата мира.
  • 41-летний Роналду вышел в стартовом составе сборной Португалии в матче 1/16 финала против хорватов.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым возрастным в истории футболистом, сыгравшим в матче плей-офф чемпионата мира.
Сборная Португалии в ночь на пятницу по московскому времени проводит в канадском Торонто матч 1/16 финала против хорватов. 41-летний Роналду вышел в стартовом составе своей команды и побил возрастной рекорд плей-офф мировых первенств. Прежде рекордсменом был экс-голкипер сборной Англии Питер Шилтон, который сыграл в матче за третье место чемпионата мира 1990 года против сборной Италии в возрасте 40 лет и 292 дней.
ЧМ по футболу 2026
03 июля 2026 • начало в 02:00
Завершен
Португалия
2 : 1
Хорватия
68‎’‎ • Криштиану Роналду (П)
90‎’‎ • Гонсалу Рамуш
(Рафаэл Леау)
53‎’‎ • Иван Перишич
Календарь Турнирная таблица История встреч
Ранее Роналду благодаря двум голам в ворота сборной Узбекистана (5:0) стал самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира, а также первым игроком, забивавшим на шести первенствах мира.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Роналду завершит карьеру в сборной после ЧМ-2026, заявила сестра футболиста
01:20
 
ФутболКриштиану РоналдуПитер ШилтонАнглияТоронтоПортугалияСпортЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Л. Самсонова
    462
    646
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Я. Ханфман
    666
    344
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    М. Костюк
    733
    666
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Австрия
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    Хорватия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Швейцария
    Алжир
    2
    0
  • Футбол
    03.07 21:00
    Австралия
    Египет
  • Футбол
    04.07 01:00
    Аргентина
    Кабо-Верде
  • Футбол
    04.07 04:30
    Колумбия
    Гана
  • Футбол
    04.07 20:00
    Канада
    Марокко
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала