Рейтинг@Mail.ru
Роналду завершит карьеру в сборной после ЧМ-2026, заявила сестра футболиста - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:20 03.07.2026 (обновлено: 01:24 03.07.2026)
Роналду завершит карьеру в сборной после ЧМ-2026, заявила сестра футболиста

Сестра Роналду заявила, что игрок завершит карьеру в сборной Португалии после ЧМ

© AP Photo / Armando FrancaКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Armando Franca
Криштиану Роналду. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Криштиану Роналду завершит карьеру в сборной Португалии после чемпионата мира 2026 года, сообщила сестра футболиста.
  • В ночь на пятницу Роналду выйдет в стартовом составе сборной Португалии в матче с Хорватией и станет самым возрастным футболистом в истории плей-офф мировых первенств.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду завершит карьеру в национальной команде после чемпионата мира 2026 года, сообщила СМИ сестра футболиста певица Катя Авейру.
В ночь на пятницу по московскому времени сборная Португалии сыграет с командой Хорватии в рамках 1/16 финала чемпионата мира. 41-летний Роналду выйдет в стартовом составе и станет самым возрастным футболистом в истории плей-офф мировых первенств.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Последний шанс в карьере Роналду на ЧМ. На пути - престарелые хорваты
Вчера, 10:00
"По той информации, которой я располагаю, они могут попрощаться. Наслаждайтесь. Это произойдет не сегодня, но вскоре. Я верю, что это прощание. Наслаждайтесь в полной мере. Будет трудно найти кого‑то подобного ему. Я говорю о сборной. Информация, которой я располагаю из надежного источника, убеждает меня в том, что это последний танец", - цитирует Авейру A Bola.
Ранее Роналду благодаря двум голам в ворота сборной Узбекистана (5:0) стал самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира, а также первым игроком, забивавшим на шести первенствах мира. Роналду со 145 голами за сборную Португалии является лучшим в истории бомбардиром в матчах национальных команд.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
"Он не Месси": Непомнящий — о неудачной игре Роналду на ЧМ
29 июня, 15:24
 
ФутболСпортПортугалияХорватияУзбекистанКриштиану РоналдуЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Л. Самсонова
    462
    646
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Я. Ханфман
    666
    344
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    М. Костюк
    733
    666
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Австрия
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    Хорватия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Швейцария
    Алжир
    2
    0
  • Футбол
    03.07 21:00
    Австралия
    Египет
  • Футбол
    04.07 01:00
    Аргентина
    Кабо-Верде
  • Футбол
    04.07 04:30
    Колумбия
    Гана
  • Футбол
    04.07 20:00
    Канада
    Марокко
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала