Краткий пересказ от РИА ИИ
- Криштиану Роналду завершит карьеру в сборной Португалии после чемпионата мира 2026 года, сообщила сестра футболиста.
- В ночь на пятницу Роналду выйдет в стартовом составе сборной Португалии в матче с Хорватией и станет самым возрастным футболистом в истории плей-офф мировых первенств.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду завершит карьеру в национальной команде после чемпионата мира 2026 года, сообщила СМИ сестра футболиста певица Катя Авейру.
В ночь на пятницу по московскому времени сборная Португалии сыграет с командой Хорватии в рамках 1/16 финала чемпионата мира. 41-летний Роналду выйдет в стартовом составе и станет самым возрастным футболистом в истории плей-офф мировых первенств.
"По той информации, которой я располагаю, они могут попрощаться. Наслаждайтесь. Это произойдет не сегодня, но вскоре. Я верю, что это прощание. Наслаждайтесь в полной мере. Будет трудно найти кого‑то подобного ему. Я говорю о сборной. Информация, которой я располагаю из надежного источника, убеждает меня в том, что это последний танец", - цитирует Авейру A Bola.
Ранее Роналду благодаря двум голам в ворота сборной Узбекистана (5:0) стал самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира, а также первым игроком, забивавшим на шести первенствах мира. Роналду со 145 голами за сборную Португалии является лучшим в истории бомбардиром в матчах национальных команд.