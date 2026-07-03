Роналду завершит карьеру в сборной после ЧМ-2026, заявила сестра футболиста

"По той информации, которой я располагаю, они могут попрощаться. Наслаждайтесь. Это произойдет не сегодня, но вскоре. Я верю, что это прощание. Наслаждайтесь в полной мере. Будет трудно найти кого‑то подобного ему. Я говорю о сборной. Информация, которой я располагаю из надежного источника, убеждает меня в том, что это последний танец", - цитирует Авейру A Bola.