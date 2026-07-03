Роналду и Леау с первых минут сыграют в матче 1/16 финала ЧМ с хорватами

Краткий пересказ от РИА ИИ Криштиану Роналду и Рафаэл Леау выйдут в стартовом составе сборной Португалии на матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу против команды Хорватии.

Матч пройдет в канадском Торонто и начнется в 2:00 в ночь на пятницу по московскому времени.

Рафаэл Леау появится в стартовом составе португальцев впервые на этом чемпионате мира.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Нападающие Криштиану Роналду и Рафаэл Леау выйдут в стартовом составе сборной Португалии на матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу против команды Хорватии.

Матч пройдет в канадском Торонто в ночь на пятницу по московскому времени и начнется в 2:00.

Леау появится в стартовом составе португальцев впервые на этом чемпионате мира. В матчах группового этапа форвард "Милана" выходил на замену.

Полностью стартовый состав сборной Португалии выглядит следующим образом: Диогу Кошта (вратарь), Рубен Диаш, Ренату Вейга, Жуан Канселу, Нуну Мендеш, Бруну Фернандеш, Жуан Невеш, Витинья, Криштиану Роналду (капитан), Рафаэл Леау, Педру Нету.

За сборную Хорватии с первых минут сыграют Доминик Ливакович (вратарь), Йосип Станишич, Марин Понграчич, Йосип Шутало, Матео Ковачич, Лука Модрич (капитан), Никола Влашич, Мартин Батурина, Петар Сучич, Анте Будимир, Иван Перишич.