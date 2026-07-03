Роналду и Леау с первых минут сыграют в матче 1/16 финала ЧМ с хорватами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Криштиану Роналду и Рафаэл Леау выйдут в стартовом составе сборной Португалии на матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу против команды Хорватии.
- Матч пройдет в канадском Торонто и начнется в 2:00 в ночь на пятницу по московскому времени.
- Рафаэл Леау появится в стартовом составе португальцев впервые на этом чемпионате мира.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Нападающие Криштиану Роналду и Рафаэл Леау выйдут в стартовом составе сборной Португалии на матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу против команды Хорватии.
Матч пройдет в канадском Торонто в ночь на пятницу по московскому времени и начнется в 2:00.
03 июля 2026 • начало в 02:00
Завершен
68’ • Криштиану Роналду (П)
90’ • Гонсалу Рамуш
53’ • Иван Перишич
Леау появится в стартовом составе португальцев впервые на этом чемпионате мира. В матчах группового этапа форвард "Милана" выходил на замену.
Полностью стартовый состав сборной Португалии выглядит следующим образом: Диогу Кошта (вратарь), Рубен Диаш, Ренату Вейга, Жуан Канселу, Нуну Мендеш, Бруну Фернандеш, Жуан Невеш, Витинья, Криштиану Роналду (капитан), Рафаэл Леау, Педру Нету.
За сборную Хорватии с первых минут сыграют Доминик Ливакович (вратарь), Йосип Станишич, Марин Понграчич, Йосип Шутало, Матео Ковачич, Лука Модрич (капитан), Никола Влашич, Мартин Батурина, Петар Сучич, Анте Будимир, Иван Перишич.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.