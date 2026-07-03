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Роналду и Леау с первых минут сыграют в матче 1/16 финала ЧМ с хорватами - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Футбол
 
00:48 03.07.2026 (обновлено: 00:58 03.07.2026)
Роналду и Леау с первых минут сыграют в матче 1/16 финала ЧМ с хорватами

Роналду и Леау с первых минут сыграют в матче 1/16 финала ЧМ против хорватов

© REUTERS / Pedro NunesКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© REUTERS / Pedro Nunes
Криштиану Роналду. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Криштиану Роналду и Рафаэл Леау выйдут в стартовом составе сборной Португалии на матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу против команды Хорватии.
  • Матч пройдет в канадском Торонто и начнется в 2:00 в ночь на пятницу по московскому времени.
  • Рафаэл Леау появится в стартовом составе португальцев впервые на этом чемпионате мира.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Нападающие Криштиану Роналду и Рафаэл Леау выйдут в стартовом составе сборной Португалии на матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу против команды Хорватии.
Матч пройдет в канадском Торонто в ночь на пятницу по московскому времени и начнется в 2:00.
ЧМ по футболу 2026
03 июля 2026 • начало в 02:00
Завершен
Португалия
2 : 1
Хорватия
68‎’‎ • Криштиану Роналду (П)
90‎’‎ • Гонсалу Рамуш
(Рафаэл Леау)
53‎’‎ • Иван Перишич
Календарь Турнирная таблица История встреч
Леау появится в стартовом составе португальцев впервые на этом чемпионате мира. В матчах группового этапа форвард "Милана" выходил на замену.
Полностью стартовый состав сборной Португалии выглядит следующим образом: Диогу Кошта (вратарь), Рубен Диаш, Ренату Вейга, Жуан Канселу, Нуну Мендеш, Бруну Фернандеш, Жуан Невеш, Витинья, Криштиану Роналду (капитан), Рафаэл Леау, Педру Нету.
За сборную Хорватии с первых минут сыграют Доминик Ливакович (вратарь), Йосип Станишич, Марин Понграчич, Йосип Шутало, Матео Ковачич, Лука Модрич (капитан), Никола Влашич, Мартин Батурина, Петар Сучич, Анте Будимир, Иван Перишич.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Последний шанс в карьере Роналду на ЧМ. На пути - престарелые хорваты
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