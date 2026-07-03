"Реал" опроверг информацию об интересе к Энцо Фернандесу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мадридский "Реал" опроверг информацию об интересе к футболисту сборной Аргентины и лондонского "Челси" Энцо Фернандесу.
- Энцо Фернандес перешел в "Челси" в январе 2023 года из португальской "Бенфики" за 121 млн евро.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мадридский "Реал" на своем сайте опроверг информацию об интересе к футболисту сборной Аргентины и лондонского "Челси" Энцо Фернандесу.
"В свете появившихся в последние дни сообщений о предполагаемом интересе мадридского "Реала" к Энцо Фернандесу клуб хотел бы заявить, что не предпринимал никаких усилий, прямых или косвенных, для подписания контракта с вышеупомянутым игроком и, соответственно, не намерен осуществлять подобную операцию. Клуб считает необходимым категорически опровергнуть необоснованные спекуляции, не соответствующие действительности", - говорится в заявлении.
Полузащитник Фернандес перешел в "Челси" в январе 2023 года из португальской "Бенфики" за 121 млн евро. Футболист провел 169 матчей за лондонцев, в которых забил 31 мяч. В настоящее время аргентинец выступает на чемпионате мира.