"Реал" опроверг информацию об интересе к Энцо Фернандесу

Полузащитник Фернандес перешел в "Челси" в январе 2023 года из португальской "Бенфики" за 121 млн евро. Футболист провел 169 матчей за лондонцев, в которых забил 31 мяч. В настоящее время аргентинец выступает на чемпионате мира.