Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что европейские армии не могут нанести поражение России.
- По мнению Макгрегора, заявления лидеров европейских стран о потенциале Европы победить и уничтожить Россию являются абсурдными.
- Макгрегор подчеркнул мощь Вооруженных сил России и отметил, что сейчас — худший момент для того, чтобы воевать с Россией.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Европейские армии не могут нанести поражение России, на которое надеются канцлер Германии Фридрих Мерц, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Мерц вместе со своим министром обороны, фон дер Ляйен и другими говорит, что Германия превратится в огромную военную силу с очевидной целью — угрожать России. Похожие заявления звучат и от других лидеров европейских стран. <…> От Макрона. <…> Все эти люди говорят нелепые вещи о потенциале Европы победить и уничтожить Россию. <…> Это абсурд. <…> Они даже не смогли бы защитить побережье Балтии, удержать западную Украину. <…> Это чепуха. Но опасная чепуха. И она вызывает очень опасную реакцию со стороны России", — отметил он.
В частности, Макгрегор указал на мощь Вооруженных сил России.
"Сегодня российская армия <…> отлично организована, хорошо оснащена и обучена. <…> Если вы собрались выбрать время и место, чтобы воевать с Россией, сейчас худший момент. Не делайте этого. Даже думать об этом глупо", — подчеркнул эксперт.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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