В США поставили Мерца и Макрона на место за слова о России

"Сегодня российская армия <…> отлично организована, хорошо оснащена и обучена. <…> Если вы собрались выбрать время и место, чтобы воевать с Россией, сейчас худший момент. Не делайте этого. Даже думать об этом глупо", — подчеркнул эксперт.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.