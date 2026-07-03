Источник: Эрдоган и Трамп обсудят в Анкаре программу F-35 и санкции

Краткий пересказ от РИА ИИ Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп на встрече в Анкаре обсудят вопросы оборонного сотрудничества, включая программу истребителей F-35, санкции и поставки двигателей для турецкого истребителя KAAN.

Дональд Трамп прибудет в Анкару 6 июля и после официальной церемонии встречи проведет переговоры с Эрдоганом в президентском комплексе.

Лидеры планируют обсудить широкий круг вопросов, включая ситуацию в Сирии, ирано-израильскую напряженность, ситуацию вокруг Украины, безопасность в Черном море и сотрудничество в рамках НАТО.

АНКАРА, 3 июл — РИА Новости. Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп на встрече в Анкаре обсудят вопросы оборонного сотрудничества, включая программу истребителей F-35, санкции и поставки двигателей для турецкого истребителя KAAN, сообщил РИА Новости источник в правительстве Турции.

"В центре переговоров будут сотрудничество в сфере оборонной промышленности, программа F-3 5, санкции CAATSA (закон США "О противодействии противникам Америки посредством санкций - ред.), двигатели для KAAN, а также региональные вопросы безопасности", — сообщила Фырат.

По ее данным, Трамп прибудет в Анкару 6 июля и после официальной церемонии встречи проведет переговоры с Эрдоганом в президентском комплексе. Ожидается, что лидеры также обсудят ситуацию в Сирии, ожидания Анкары относительно борьбы с запрещенными в Турции "Рабочей партией Курдистана" и курдскими вооруженными формированиями в Сирии, американское военное присутствие в регионе, конфликт в секторе Газа, ирано-израильскую напряженность, ситуацию вокруг Украины, безопасность в Черном море и сотрудничество в рамках НАТО.

После переговоров запланирована совместная пресс-конференция. Кроме того, по информации обозревателя, может быть объявлено о согласовании поставок двигателей для турецкого истребителя KAAN.