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Источник: Эрдоган и Трамп обсудят в Анкаре программу F-35 и санкции - РИА Новости, 03.07.2026
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10:59 03.07.2026
Источник: Эрдоган и Трамп обсудят в Анкаре программу F-35 и санкции

РИА Новости: Эрдоган и Трамп в Анкаре обсудят оборонное сотрудничество и санкции

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп на встрече в Анкаре обсудят вопросы оборонного сотрудничества, включая программу истребителей F-35, санкции и поставки двигателей для турецкого истребителя KAAN.
  • Дональд Трамп прибудет в Анкару 6 июля и после официальной церемонии встречи проведет переговоры с Эрдоганом в президентском комплексе.
  • Лидеры планируют обсудить широкий круг вопросов, включая ситуацию в Сирии, ирано-израильскую напряженность, ситуацию вокруг Украины, безопасность в Черном море и сотрудничество в рамках НАТО.
АНКАРА, 3 июл — РИА Новости. Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп на встрече в Анкаре обсудят вопросы оборонного сотрудничества, включая программу истребителей F-35, санкции и поставки двигателей для турецкого истребителя KAAN, сообщил РИА Новости источник в правительстве Турции.
"В центре переговоров будут сотрудничество в сфере оборонной промышленности, программа F-35, санкции CAATSA (закон США "О противодействии противникам Америки посредством санкций - ред.), двигатели для KAAN, а также региональные вопросы безопасности", — сообщила Фырат.
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По ее данным, Трамп прибудет в Анкару 6 июля и после официальной церемонии встречи проведет переговоры с Эрдоганом в президентском комплексе. Ожидается, что лидеры также обсудят ситуацию в Сирии, ожидания Анкары относительно борьбы с запрещенными в Турции "Рабочей партией Курдистана" и курдскими вооруженными формированиями в Сирии, американское военное присутствие в регионе, конфликт в секторе Газа, ирано-израильскую напряженность, ситуацию вокруг Украины, безопасность в Черном море и сотрудничество в рамках НАТО.
После переговоров запланирована совместная пресс-конференция. Кроме того, по информации обозревателя, может быть объявлено о согласовании поставок двигателей для турецкого истребителя KAAN.
Фырат также утверждает, что американский лидер прибудет в Турцию с делегацией численностью около тысячи человек, а также доставит специальным транспортом президентский вертолет и автомобили сопровождения.
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В миреТурцияАнкара (провинция)СШАРеджеп Тайип ЭрдоганДональд ТрампРабочая партия КурдистанаНАТОF-35
 
 
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