Эмболо признан лучшим футболистом матча плей-офф ЧМ против алжирцев

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Швейцарский нападающий Брель Эмболо признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Алжира, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

В 1/8 финала швейцарцы сыграют с победителем противостояния между сборными Колумбии и Ганы, которые встретятся между собой 4 июля в Канзас-Сити.