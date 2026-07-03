Эмболо признан лучшим футболистом матча плей-офф ЧМ против алжирцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Швейцарский нападающий Брель Эмболо признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Алжира.
- Сборная Швейцарии обыграла команду Алжира со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала турнира.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Швейцарский нападающий Брель Эмболо признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Алжира, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В 1/8 финала швейцарцы сыграют с победителем противостояния между сборными Колумбии и Ганы, которые встретятся между собой 4 июля в Канзас-Сити.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.