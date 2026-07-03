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Эмболо признан лучшим футболистом матча плей-офф ЧМ против алжирцев - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Футбол
 
08:18 03.07.2026
Эмболо признан лучшим футболистом матча плей-офф ЧМ против алжирцев

Забивший гол Эмболо признан лучшим футболистом матча плей-офф ЧМ против алжирцев

© РИА Новости / Григорий Соколов | Перейти в медиабанкБрель Эмболо
Брель Эмболо - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Григорий Соколов
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Брель Эмболо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Швейцарский нападающий Брель Эмболо признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Алжира.
  • Сборная Швейцарии обыграла команду Алжира со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала турнира.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Швейцарский нападающий Брель Эмболо признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Алжира, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В четверг сборная Швейцарии обыграла команду Алжира (2:0) в Ванкувере и вышла в 1/8 финала турнира. Эмболо открыл счет на 10-й минуте, а всего провел на поле 82 минуты.
Сборная Швейцарии - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Сборная Швейцарии обыграла Алжир и вышла в 1/8 финала чемпионата мира
08:00
В 1/8 финала швейцарцы сыграют с победителем противостояния между сборными Колумбии и Ганы, которые встретятся между собой 4 июля в Канзас-Сити.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортАлжир (провинция)ШвейцарияВанкуверБрель ЭмболоМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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