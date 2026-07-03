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Рособрнадзор назвал типичные ошибки участников ЕГЭ по базовой математике - РИА Новости, 03.07.2026
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15:02 03.07.2026 (обновлено: 15:30 03.07.2026)
Рособрнадзор назвал типичные ошибки участников ЕГЭ по базовой математике

Рособрнадзор назвал типичные ошибки участников ЕГЭ по математике базового уровня

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в Москве
Сдача ЕГЭ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Типичные ошибки участников ЕГЭ-2026 по математике базового уровня связаны с недостаточным пониманием условия задания, вычислительными ошибками и недостаточной развитостью наглядных геометрических представлений.
  • В основной день экзамен по математике базового уровня сдавали около 319 тысяч человек, что на 9,8 тысячи меньше, чем в 2025 году.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Типичные ошибки участников ЕГЭ-2026 по математике базового уровня связаны с недостаточным уровнем понимания условия при чтении задания, вычислительными ошибками, а также с недостаточной развитостью наглядных геометрических представлений, сообщается в официальном канале Рособрнадзора.
"Типичные ошибки участников (экзамена по математике базового уровня - ред.) традиционно связаны с недостаточным уровнем понимания условия при чтении задания, вычислительными ошибками, а также недостаточной развитостью наглядных геометрических представлений", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в основной день экзамен по математике базового уровня сдавали около 319 тысяч человек, что на 9,8 тысячи меньше, чем в 2025 году.
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