Рособрнадзор назвал типичные ошибки участников ЕГЭ по базовой математике

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Типичные ошибки участников ЕГЭ-2026 по математике базового уровня связаны с недостаточным уровнем понимания условия при чтении задания, вычислительными ошибками, а также с недостаточной развитостью наглядных геометрических представлений, сообщается в официальном канале Рособрнадзора.

Уточняется, что в основной день экзамен по математике базового уровня сдавали около 319 тысяч человек, что на 9,8 тысячи меньше, чем в 2025 году.