В России испытали сервис для идентификации гражданских дронов без связи

Краткий пересказ от РИА ИИ Минтранс России совместно с АО «ГЛОНАСС», правительством Сахалинской области и компанией «Аврора-БАС» успешно провели испытания сервиса для идентификации гражданских авиабеспилотников с помощью мобильного устройства без сотовой связи.

Тестирование сервиса проходило на первом в России дронопорте «Пушистый» в рамках Международного форума беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина».

Технология «Дрон ИД» может быть использована не только для авиабеспилотников, но также на земле и воде, и позволяет осуществлять онлайн-мониторинг и идентификацию беспилотников с помощью стандартного смартфона.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Минтранс России совместно с АО "ГЛОНАСС", правительством Сахалинской области и компанией "Аврора-БАС" успешно провели испытания сервиса, который позволяет идентифицировать гражданские авиабеспилотники с помощью мобильного устройства даже при отсутствии сотовой связи, сообщили РИА Новости в АО "ГЛОНАСС".

"ЭРА-ГЛОНА СС" впервые позволила идентифицировать авиабеспилотник без сотовой связи... Минтранс России совместно с Правительством Сахалинской области, АО "ГЛОНАСС" и беспилотной авиакомпанией "Аврора-БАС" успешно завершили испытания по идентификации в режиме реального времени гражданских авиабеспилотников с использованием мобильного устройства в условиях полного отсутствия сотовой связи", - говорится в сообщении

Осуществить это помогла технология российского сервиса "Дрон ИД", которая расширит функциональные возможности единой системы идентификации беспилотного транспорта на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС".

Тестирование сервиса проходило на первом в России дронопорте "Пушистый" в рамках Международного форума беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина".

"В ходе испытаний продемонстрирован онлайн-мониторинг и идентификация авиабеспилотников в воздушном пространстве класса "H", на расстоянии нескольких сотен метров, с помощью стандартного смартфона при отключенной сотовой сети", - уточняется в сообщении.

"Интеграция различных доступных сегодня цифровых технологий на этой платформе ("ЭРА-ГЛОНАСС"- ред.) формирует условия для расширения географии применения автоматизации проверок... Такой подход ускорит масштабирование применения беспилотной авиации в интересах развития экономики России", – отметил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

Гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич отметил, что технология может быть использована не только для авиабеспилотников, но также и на земле и воде. Он рассказал, что для запуска идентификации в онлайн-режиме достаточно открыть приложение на смартфоне.