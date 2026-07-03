Рейтинг@Mail.ru
В России испытали сервис для идентификации гражданских дронов без связи - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:40 03.07.2026
В России испытали сервис для идентификации гражданских дронов без связи

В России испытали сервис для идентификации гражданских дронов без сотовой связи

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШкола беспилотных летательных аппаратов
Школа беспилотных летательных аппаратов - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Школа беспилотных летательных аппаратов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минтранс России совместно с АО «ГЛОНАСС», правительством Сахалинской области и компанией «Аврора-БАС» успешно провели испытания сервиса для идентификации гражданских авиабеспилотников с помощью мобильного устройства без сотовой связи.
  • Тестирование сервиса проходило на первом в России дронопорте «Пушистый» в рамках Международного форума беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина».
  • Технология «Дрон ИД» может быть использована не только для авиабеспилотников, но также на земле и воде, и позволяет осуществлять онлайн-мониторинг и идентификацию беспилотников с помощью стандартного смартфона.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Минтранс России совместно с АО "ГЛОНАСС", правительством Сахалинской области и компанией "Аврора-БАС" успешно провели испытания сервиса, который позволяет идентифицировать гражданские авиабеспилотники с помощью мобильного устройства даже при отсутствии сотовой связи, сообщили РИА Новости в АО "ГЛОНАСС".
"ЭРА-ГЛОНАСС" впервые позволила идентифицировать авиабеспилотник без сотовой связи... Минтранс России совместно с Правительством Сахалинской области, АО "ГЛОНАСС" и беспилотной авиакомпанией "Аврора-БАС" успешно завершили испытания по идентификации в режиме реального времени гражданских авиабеспилотников с использованием мобильного устройства в условиях полного отсутствия сотовой связи", - говорится в сообщении.
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Первые партии патронов "Многоточие" для борьбы с дронами поставили в войска
07:22
Осуществить это помогла технология российского сервиса "Дрон ИД", которая расширит функциональные возможности единой системы идентификации беспилотного транспорта на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС".
Тестирование сервиса проходило на первом в России дронопорте "Пушистый" в рамках Международного форума беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина".
"В ходе испытаний продемонстрирован онлайн-мониторинг и идентификация авиабеспилотников в воздушном пространстве класса "H", на расстоянии нескольких сотен метров, с помощью стандартного смартфона при отключенной сотовой сети", - уточняется в сообщении.
"Интеграция различных доступных сегодня цифровых технологий на этой платформе ("ЭРА-ГЛОНАСС"- ред.) формирует условия для расширения географии применения автоматизации проверок... Такой подход ускорит масштабирование применения беспилотной авиации в интересах развития экономики России", – отметил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
Гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич отметил, что технология может быть использована не только для авиабеспилотников, но также и на земле и воде. Он рассказал, что для запуска идентификации в онлайн-режиме достаточно открыть приложение на смартфоне.
"В мобильном приложении предусмотрена ролевая модель доступа: рядовые пользователи видят метку, подтверждающую легальность беспилотника, надзорные органы получают расширенный доступ к данным, включая задания, информацию о владельце и самом воздушном судне", – добавил Райкевич.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Российский боец сбил украинский FPV-дрон палкой
05:16
 
ТехнологииСахалинская областьАлексей РайкевичРоссияАндрей Никитин (политик)ЭРА-ГЛОНАСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала