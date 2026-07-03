Российский хоккеист Дорофеев объяснил переход в "Рейнджерс" из "Вегаса"

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский нападающий Павел Дорофеев перешел из «Вегас Голден Найтс» в «Нью-Йорк Рейнджерс».

Дорофеев подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» на 77 млн долларов.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российский нападающий Павел Дорофеев заявил, что было очень много причин, из-за которых он хотел перейти в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс".

В конце июня Дорофеев в результате обмена перешел из " Вегас Голден Найтс " в "Рейнджерс". Журналист Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил в соцсети X, что Дорофеев подписал семилетний контракт на 77 млн долларов.

"Есть очень много причин, чтобы хотеть играть здесь: это команда "Оригинальной шестерки", первоклассная организация, возможность выступать на "Мэдисон-сквер-гарден". Этот список можно продолжать бесконечно. Я просто не мог сказать нет, - приводятся слова Дорофеева в аккаунте "Рейнджерс" в соцсети X.