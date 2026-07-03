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Российский хоккеист Дорофеев объяснил переход в "Рейнджерс" из "Вегаса" - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:27 03.07.2026 (обновлено: 22:29 03.07.2026)
Российский хоккеист Дорофеев объяснил переход в "Рейнджерс" из "Вегаса"

Хоккеист Дорофеев заявил, что имел множество причин для перехода в "Рейнджерс"

© Фото : Соцсети "Вегас Голден Найтс" Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев
Хоккеист Вегас Голден Найтс Павел Дорофеев - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : Соцсети "Вегас Голден Найтс"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский нападающий Павел Дорофеев перешел из «Вегас Голден Найтс» в «Нью-Йорк Рейнджерс».
  • Дорофеев подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» на 77 млн долларов.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российский нападающий Павел Дорофеев заявил, что было очень много причин, из-за которых он хотел перейти в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс".
В конце июня Дорофеев в результате обмена перешел из "Вегас Голден Найтс" в "Рейнджерс". Журналист Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил в соцсети X, что Дорофеев подписал семилетний контракт на 77 млн долларов.
"Есть очень много причин, чтобы хотеть играть здесь: это команда "Оригинальной шестерки", первоклассная организация, возможность выступать на "Мэдисон-сквер-гарден". Этот список можно продолжать бесконечно. Я просто не мог сказать нет, - приводятся слова Дорофеева в аккаунте "Рейнджерс" в соцсети X.
Дорофеев был выбран "Вегасом" на драфте 2019 года под 79-м номером. В Северной Америке он выступает с сезона-2021/22. На его счету 149 очков (92 шайбы + 57 передач) в 231 игре в регулярных чемпионатах НХЛ и 18 очков (13+5) в 31 встрече в Кубке Стэнли. Российский хоккеист с 12 шайбами стал вторым снайпером прошедшего плей-офф, в котором "Вегас" проиграл в финале "Каролине Харрикейнз".
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ХоккейСпортПавел Дорофеев (хоккей)Нью-Йорк РейнджерсВегас Голден НайтсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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