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Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве девочки под Петербургом - РИА Новости, 03.07.2026
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17:23 03.07.2026
Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве девочки под Петербургом

Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве девочки в Ленинградской области

© СК РФМесто обнаружения тела пропавшей девочки в Ленинградской области
Место обнаружения тела пропавшей девочки в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© СК РФ
Место обнаружения тела пропавшей девочки в Ленинградской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве 12-летней девочки из Тосненского района Ленинградской области.
  • Тело девочки было обнаружено в лесополосе с признаками насильственной смерти, подозреваемый устанавливается.
МОСКВА. 3 июл - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве 12-летней девочки, которую нашли в лесополосе Тосненского района Ленинградской области с признаками насильственной смерти, сообщила пресс-служба следственного комитета РФ.
"Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Ленинградской области Сазину С. Т. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Местонахождение девочки было неизвестно со 2 июля, в тот день она ушла с участка в СНТ "Захожье-5" в Тосненском районе и не вернулась. Как сообщил СК РФ в пятницу, тело девочки было обнаружено в лесополосе в Ленинградской области с признаками насильственной смерти. Подозреваемый в убийстве устанавливается.
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