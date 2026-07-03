Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве девочки под Петербургом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве 12-летней девочки из Тосненского района Ленинградской области.
- Тело девочки было обнаружено в лесополосе с признаками насильственной смерти, подозреваемый устанавливается.
МОСКВА. 3 июл - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве 12-летней девочки, которую нашли в лесополосе Тосненского района Ленинградской области с признаками насильственной смерти, сообщила пресс-служба следственного комитета РФ.
"Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Ленинградской области Сазину С. Т. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Местонахождение девочки было неизвестно со 2 июля, в тот день она ушла с участка в СНТ "Захожье-5" в Тосненском районе и не вернулась. Как сообщил СК РФ в пятницу, тело девочки было обнаружено в лесополосе в Ленинградской области с признаками насильственной смерти. Подозреваемый в убийстве устанавливается.