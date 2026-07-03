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В Ленинградской области пропала 12-летняя девочка - РИА Новости, 03.07.2026
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11:50 03.07.2026
В Ленинградской области пропала 12-летняя девочка

В Ленобласти пропала 12-летняя девочка

© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎Поиск пропавших
Поиск пропавших - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ленинградской области ищут двенадцатилетнюю девочку, которая пропала в СНТ «Захожье» в Тосненском районе.
  • Местонахождение девочки неизвестно со 2 июля.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Двенадцатилетнюю девочку ищут в Ленинградской области, сообщает поисково-спасательный отряд "Северо-Запад".
«
"Пропал подросток… 12 лет", - говорится на странице поисково-спасательного отряда в соцсети "ВКонтакте".
Местонахождение девочки неизвестно со 2 июля. Она пропала в СНТ "Захожье" в Тосненском районе.
По данным поисковиков, рост девочки 167 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. На ней были желтый дождевик, черные джинсы, черные кеды, футболка.
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