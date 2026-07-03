В Ленинградской области пропала 12-летняя девочка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ленинградской области ищут двенадцатилетнюю девочку, которая пропала в СНТ «Захожье» в Тосненском районе.
- Местонахождение девочки неизвестно со 2 июля.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Двенадцатилетнюю девочку ищут в Ленинградской области, сообщает поисково-спасательный отряд "Северо-Запад".
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"Пропал подросток… 12 лет", - говорится на странице поисково-спасательного отряда в соцсети "ВКонтакте".
Местонахождение девочки неизвестно со 2 июля. Она пропала в СНТ "Захожье" в Тосненском районе.
По данным поисковиков, рост девочки 167 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. На ней были желтый дождевик, черные джинсы, черные кеды, футболка.