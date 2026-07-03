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Где и как в России делают деньги - РИА Новости, 03.07.2026
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15:06 03.07.2026
Где и как в России делают деньги
Производство современных денег – один из самых технологичных процессов в полиграфической отрасли. В России изготовлением рублей на протяжении уже двухсот лет занимается Гознак.
2026-07-03T15:06:00+03:00
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Где и как в России делают деньги

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Производство современных денег – один из самых технологичных процессов в полиграфической отрасли. В России изготовлением рублей на протяжении уже двухсот лет занимается Гознак.
На каждом этапе создания национальной валюты задействованы системы строгого контроля, а уникальные рецептуры красок и элементы защиты держатся в секрете. Как делают банкноты и монеты – в материале РИА Новости.
 
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