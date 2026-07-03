Где и как в России делают деньги

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Производство современных денег – один из самых технологичных процессов в полиграфической отрасли. В России изготовлением рублей на протяжении уже двухсот лет занимается Гознак.