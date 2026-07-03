Президент Мексики призвала жителей к ответственности во время игр ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Мексики Клаудия Шейнбаум призвала болельщиков ответственно отмечать возможную победу национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против сборной Англии.

После победы сборной Мексики над Эквадором в матче 1/16 финала на улицы столицы вышли более миллиона человек, в давке погибли четыре человека.

Матч между сборными Мексики и Англии состоится 5 июля на стадионе «Ацтека».

МЕХИКО, 3 июл - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу против сборной Англии призвала болельщиков ответственно отмечать возможную победу национальной команды, избегать злоупотребления алкоголем и не создавать давку в местах массовых празднований.

"Победу сборной тоже нужно отмечать умеренно, избегать излишеств и злоупотребления алкоголем. И, что еще важнее, действовать ответственно. Если какое-то место уже переполнено людьми, лучше направиться в другое. К счастью, в Мехико установлено много экранов", - сказала Шейнбаум на пресс-конференции.

После победы сборной Мексики над Эквадором в матче 1/16 финала на улицы столицы вышли, по словам мэра Клары Бругады, более миллиона человек. В тот день в давке погибли четыре человека.

"Это очень печально. Поэтому необходима ответственность - со стороны властей, которые должны направлять людей и устанавливать больше экранов, и со стороны всех нас, чтобы всегда праздновать ответственно", - подчеркнула Шейнбаум.