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Президент Мексики призвала жителей к ответственности во время игр ЧМ - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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21:13 03.07.2026
Президент Мексики призвала жителей к ответственности во время игр ЧМ

Президент Мексики призвала жителей к ответственности во время игр ЧМ по футболу

© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Клаудия Шейнбаум
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Мексики Клаудия Шейнбаум призвала болельщиков ответственно отмечать возможную победу национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против сборной Англии.
  • После победы сборной Мексики над Эквадором в матче 1/16 финала на улицы столицы вышли более миллиона человек, в давке погибли четыре человека.
  • Матч между сборными Мексики и Англии состоится 5 июля на стадионе «Ацтека».
МЕХИКО, 3 июл - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу против сборной Англии призвала болельщиков ответственно отмечать возможную победу национальной команды, избегать злоупотребления алкоголем и не создавать давку в местах массовых празднований.
"Победу сборной тоже нужно отмечать умеренно, избегать излишеств и злоупотребления алкоголем. И, что еще важнее, действовать ответственно. Если какое-то место уже переполнено людьми, лучше направиться в другое. К счастью, в Мехико установлено много экранов", - сказала Шейнбаум на пресс-конференции.
После победы сборной Мексики над Эквадором в матче 1/16 финала на улицы столицы вышли, по словам мэра Клары Бругады, более миллиона человек. В тот день в давке погибли четыре человека.
"Это очень печально. Поэтому необходима ответственность - со стороны властей, которые должны направлять людей и устанавливать больше экранов, и со стороны всех нас, чтобы всегда праздновать ответственно", - подчеркнула Шейнбаум.
Матч 1/8 чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Англии состоится в воскресенье 5 июля на столичном стадионе Ацтека.
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