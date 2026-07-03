Президент Мексики призвала жителей к ответственности во время игр ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Мексики Клаудия Шейнбаум призвала болельщиков ответственно отмечать возможную победу национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против сборной Англии.
- После победы сборной Мексики над Эквадором в матче 1/16 финала на улицы столицы вышли более миллиона человек, в давке погибли четыре человека.
- Матч между сборными Мексики и Англии состоится 5 июля на стадионе «Ацтека».
МЕХИКО, 3 июл - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу против сборной Англии призвала болельщиков ответственно отмечать возможную победу национальной команды, избегать злоупотребления алкоголем и не создавать давку в местах массовых празднований.
После победы сборной Мексики над Эквадором в матче 1/16 финала на улицы столицы вышли, по словам мэра Клары Бругады, более миллиона человек. В тот день в давке погибли четыре человека.
"Это очень печально. Поэтому необходима ответственность - со стороны властей, которые должны направлять людей и устанавливать больше экранов, и со стороны всех нас, чтобы всегда праздновать ответственно", - подчеркнула Шейнбаум.
Матч 1/8 чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Англии состоится в воскресенье 5 июля на столичном стадионе Ацтека.