Салах и Мармуш выйдут в атаке сборной Египта на матч ЧМ против австралийцев

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Нападающие Мохамед Салах и Омар Мармуш вошли в стартовый состав сборной Египта на матч 1/16 финала чемпионата мира против команды Австралии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).