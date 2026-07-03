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Салах и Мармуш выйдут в атаке сборной Египта на матч ЧМ против австралийцев - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Футбол
 
20:42 03.07.2026
Салах и Мармуш выйдут в атаке сборной Египта на матч ЧМ против австралийцев

Салах и Мармуш выйдут в атаке сборной Египта на матч ЧМ против Австралии

© Фото : Соцсети ФИФАФутболист сборной Египта Мохамед Салах
Футболист сборной Египта Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : Соцсети ФИФА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мохамед Салах и Омар Мармуш вошли в стартовый состав сборной Египта на матч 1/16 финала чемпионата мира против команды Австралии.
  • В состав сборной Египта также вошли игроки из клубов «Аль-Ахли», «Аль-Айн», «Пирамидз», «Аль-Вакра» и другие.
  • В стартовом составе сборной Австралии есть игроки из клубов «Мельбурн Сити», «Парма», «Фейенорд», «Лестер Сити» и других.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Нападающие Мохамед Салах и Омар Мармуш вошли в стартовый состав сборной Египта на матч 1/16 финала чемпионата мира против команды Австралии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Полностью состав команды выглядит следующим образом: Мустафа Шубир (вратарь, "Аль-Ахли"), Яссер Ибрагим ("Аль-Ахли"), Мохамед Хани ("Аль-Ахли"), Рами Рабиа ("Аль-Айн", ОАЭ), Карим Хафез ("Пирамидз"), Эмам Ашур ("Аль-Ахли"), Мостафа Зико ("Пирамидз"), Хамди Фатхи ("Аль-Вакра", Катар), Марван Атейя ("Аль-Ахли"), Мохаммед Салах (капитан, без клуба), Омар Мармуш ("Манчестер Сити", Англия).
В стартовый состав сборной Австралии вошли Патрик Бич (вратарь, "Мельбурн Сити"), Алессандро Чиркати ("Парма", Италия), Джордан Бос ("Фейенорд", Нидерланды), Азиз Бехич ("Мельбурн Сити"), Харри Суттар (капитан, "Лестер Сити", Англия), Лукас Херрингтон ("Колорадо Рэпидз", MLS), Коннор Меткалф ("Санкт-Паули", Германия), Эйден О'Нил ("Нью-Йорк Сити", MLS), Джексон Ирвайн ("Санкт-Паули", Германия), Нестори Иранкунда ("Уотфорд", Англия), Кристиан Вольпато ("Сассуоло", Италия).
Матч Австралия - Египет пройдет в Далласе, начало - 21:00 мск.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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