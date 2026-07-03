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Буланова рассказала, без чего не выходит на сцену - РИА Новости, 03.07.2026
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Шоубиз
 
08:24 03.07.2026
Буланова рассказала, без чего не выходит на сцену

Буланова не выходит на сцену без оберега

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевица Татьяна Буланова
Певица Татьяна Буланова - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Певица Татьяна Буланова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Татьяна Буланова рассказала, что у нее есть оберег, который она всегда носит на себе.
  • Он появился у певицы примерно год назад, и она старается не забывать его перед выходом на сцену.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова рассказала РИА Новости, что у нее есть оберег, без которого она старается не выходить на сцену.
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"У меня есть оберег, который я всегда ношу на себе. Не скажу какой, но, мне кажется, он помогает", - сказала она.
По словам певицы, она старается не забывать его перед выходом на сцену. "Он появился не так давно, где-то год назад", - добавила Буланова.
Татьяна Буланова - российская певица, актриса и телеведущая родом из Санкт-Петербурга. Дебют на сцене вместе в составе группы "Летний сад" состоялся 16 апреля 1990 года. Среди самых известных песен Татьяны Булановой - "Не плачь", "Ясный мой свет", "Мой ненаглядный", "Колыбельная", "Старшая сестра", "Ветер пел", "Мой сон" и другие. Дискография певицы насчитывает 28 студийных альбомов.
В 2004 году Татьяне Булановой было присвоено звание заслуженной артистки России, а в 2025 году - медаль "За труды в культуре и искусстве".
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ШоубизРоссияСанкт-ПетербургТатьяна Буланова
 
 
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