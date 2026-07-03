В Брянской области в ходе атак украинских дронов погиб человек

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. При налете украинских беспилотников на Брянскую область погиб человек, еще двое пострадали, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

"ВСУ продолжают атаковать мирных жителей. <...> В селе Борщово Погарского района погиб мужчина", — написал он в канале на платформе " Макс ".

В Чуровичах дрон-камикадзе ударил по движущемуся автомобилю. Водитель получил ранения, его госпитализировали. В Суземке пострадала женщина, ей оказывают медицинскую помощь.