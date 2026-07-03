В Брянской области в ходе атак украинских дронов погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При налете украинских беспилотников на Брянскую область погиб человек, еще двое пострадали.
- Раненых госпитализировали.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. При налете украинских беспилотников на Брянскую область погиб человек, еще двое пострадали, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
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"ВСУ продолжают атаковать мирных жителей. <...> В селе Борщово Погарского района погиб мужчина", — написал он в канале на платформе "Макс".
В Чуровичах дрон-камикадзе ударил по движущемуся автомобилю. Водитель получил ранения, его госпитализировали. В Суземке пострадала женщина, ей оказывают медицинскую помощь.
В последние недели ВСУ усилили атаки на гражданский транспорт в регионе. Накануне они ударили по пассажирскому автобусу из Белоруссии. Беспилотник влетел в него на автостоянке в районе Красной Горы. Пострадали трое граждан республики.
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22 июня 2022, 17:18