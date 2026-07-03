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В Брянской области в ходе атак украинских дронов погиб человек - РИА Новости, 03.07.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
08:37 03.07.2026 (обновлено: 10:01 03.07.2026)
В Брянской области в ходе атак украинских дронов погиб человек

В Борщово Брянской области из-за атак БПЛА погиб человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При налете украинских беспилотников на Брянскую область погиб человек, еще двое пострадали.
  • Раненых госпитализировали.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. При налете украинских беспилотников на Брянскую область погиб человек, еще двое пострадали, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
«

"ВСУ продолжают атаковать мирных жителей. <...> В селе Борщово Погарского района погиб мужчина", — написал он в канале на платформе "Макс".

В Чуровичах дрон-камикадзе ударил по движущемуся автомобилю. Водитель получил ранения, его госпитализировали. В Суземке пострадала женщина, ей оказывают медицинскую помощь.
В последние недели ВСУ усилили атаки на гражданский транспорт в регионе. Накануне они ударили по пассажирскому автобусу из Белоруссии. Беспилотник влетел в него на автостоянке в районе Красной Горы. Пострадали трое граждан республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПроисшествияЕгор КовальчукВооруженные силы Украины
 
 
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