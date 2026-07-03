Британия наконец определилась, как будет противостоять "растущей российской угрозе". Уходящее правительство Кира Стармера торжественно явило миру многострадальный 80-страничный доклад "План инвестиций в оборону". Доклад красочный, снабжен большим количеством графиков, табличек, мудреных терминов. И самое главное — в нем не менее полутора десятков раз упоминаются Россия и "российская угроза". А что еще нужно для убеждения своего общества в необходимости тратиться на оборону!

Канцлер правительства Рейчел Ривз даже сопроводила выход доклада собственноручно написанной статьей о том, как ее бюджет защитит Британию от России. Специально перед обнародованием этого плана Ривз посетила Киев. Учитывая, что она уже через несколько дней будет вышвырнута из правительства, ее визит особо никем не освещался даже на Украине. Поэтому она побродила по украинской столице и устроила там фотосессию с игрой в шахматы против киевских стариков на улице.

Что дало ей основание в статье написать: "Это стало самым суровым напоминанием о том, почему наша работа по поддержке их борьбы имеет решающее значение для свободы украинского народа, а также для ценностей и образа жизни, которые мы все так ценим на Западе". А новый план военных инвестиций она пафосно назвала "важным шагом на пути к лучшему будущему, к более сильной и справедливой стране, которую заслуживает британский народ". Вот к чему приводит игра в шахматы с киевскими пенсионерами!

Следует напомнить, что свежий план дался правительству Стармера нелегко. Тот долго откладывал его публикацию, не рискуя представить цифры дополнительных затрат. Он потерял двух ключевых министров, когда те в итоге увидели цифры . По большому счету именно этот факт и стал окончательным гвоздем в гроб правительства. Поэтому на лицах членов кабинета Стармера читалось явное облегчение, когда новый министр обороны Дэн Джарвис представил проект, с которым он, наверное, и сам толком не успел ознакомиться.

Все бы хорошо, но тут же выяснилось, что для выполнения этого грозного "плана противодействия агрессивной России" нужны деньги, которых у Лондона нет. Оказалось, что нынешний премьер передает своему преемнику Энди Бернему гигантскую черную дыру в бюджете в пять миллиардов фунтов. Что тут же стало предметом для злых шуток и карикатур тамошней прессы, на которых Стармер вручает сменщику гранату со словами "Без обид".

Лидер Консервативной партии Кеми Баденок во время дебатов в парламенте сообщила правительству удивительную новость: "Мы умеем считать! Генералы умеют считать! Кремль умеет считать!" Судя по недовольным комментариям Стармера, известие стало для него сюрпризом.

Но последующие публикации газет свидетельствуют, что счетоводство — не самая сильная сторона современной британской политики. Потому что буквально сразу The Times сообщила: вдобавок к этим пяти миллиардам "Энди Бернему придется изыскать средства на сокращение трат на школы, больницы, дороги и энергетику почти на семь миллиардов фунтов стерлингов, чтобы компенсировать увеличение оборонных расходов". И в тот же день The Daily Telegraph посчитала, что бюджетная дыра "утроилась и достигла 15 миллиардов фунтов". Лихо у них затраты скачут всего за сутки!

Самое смешное в данной истории — это тот факт, что Бернема все время держали в неведении по поводу стремительно растущих дыр в бюджете. Пока Стармер подкладывал своему преемнику свинью на будущее, его неинформированный сменщик в это время собирал толпы сторонников и журналистов в Манчестере, обещая Британии новое светлое будущее, эпоху процветания и всеобщего благоденствия! Поскольку речь была совершенно пустой, The Sun вполне заслуженно назвала ее "словесным салатом".

И теперь возникает закономерный вопрос: за счет чего же будущий премьер собирается обеспечивать это самое благоденствие? Редакционная колонка The Times прямо дает Бернему наставления: для обеспечения военного бюджета придется "пойти на радикальные меры по сокращению пенсий и социального обеспечения". Газета истеблишмента предрекает новому главе правительства, что тому "придется стать слесарем", чтобы взломать механизм социальной защиты и благосостояния населения.

"Он должен объяснить, почему Великобритания больше не может тщательно защищать растущее количество пожилых людей", — дают ценные указания "Королю Севера" лондонские дэнди. И это объяснение очевидно: безусловно, пресловутая "российская угроза"!

Исключительно ради борьбы с ней британцы почтенного возраста должны отказаться от пенсий, а без того трещащее по швам финансирование системы государственного здравоохранения будет урезано, да и количество школ придется сократить. Иначе ведь будет поздно! Согласно упомянутому плану военных инвестиций, "Россия может быть готова применить военную силу против НАТО уже к концу этого десятилетия".