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Министр обороны Великобритании Хили ушел в отставку - РИА Новости, 11.06.2026
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17:33 11.06.2026
Министр обороны Великобритании Хили ушел в отставку

Джон Хили покинул пост министра обороны Великобритании

© AP Photo / Thomas KrychДжон Хили
Джон Хили - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Thomas Krych
Джон Хили. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Великобритании Джон Хили ушел в отставку, заявив о недостаточном финансировании оборонного ведомства.
  • Джон Хили активно поддерживал Украину и способствовал эскалации конфликта, в частности, объявил о разработке новых высокоточных баллистических ракет Nightfall для ВСУ.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили, которого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла "извращенцем" за фантазии о похищении президента России Владимира Путина, ушел в отставку.
В своем письме премьер-министр Киру Стармеру министр заявил, что министерство финансов не предоставило военному ведомству достаточно финансирования для выполнения обязательств по наращиванию обороноспособности.
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Хили, который был назначен министром после победы лейбористов на выборах в 2024 году, неоднократно выражал поддержку киевскому режиму и значительно способствовал эскалации конфликта на Украине.
Вскоре после его вступления в должность Британия вместе с Францией разрешила Украине наносить удары по территории РФ с использованием британских дальнобойных вооружений.
В январе 2026 года Хили в контексте противодействия якобы "российской агрессии" объявил о разработке британцами для нужд ВСУ новых высокоточных баллистических ракет Nightfall с дальностью поражения более 500 километров. В марте Хили в материале для журнала New Statesman заявил, что Британии якобы грозит "нападение со стороны российских войск".
Тогда посольство России в Великобритании подчеркнуло, что Лондон говорит о российский агрессии, в то время как британские ракеты используются для ударов по России. В частности, 10 марта 2026 года украинские войска нанесли удар по Брянску, используя Storm Shadow. Дипмиссия назвала это инверсией, которая выводит мораль за рамки политических соображений, и отметила, что такая политика стала отличительной чертой британского внешнеполитического и внутреннего дискурса.
В МИД РФ тогда подчеркнули, что возможное использование киевским режимом таких и любых других ракетных вооружений вглубь территории России лишь приближает момент, когда Лондон будет объявлен непосредственной стороной конфликта.
В феврале Хили заявил, что хочет стать первым министром обороны Великобритании, который разместит британские войска на Украине. В ответ на это Захарова указала, что развертывание британских войск на Украине будет означать не окончание войны, а затягивание конфликта и увеличение рисков масштабного военного столкновения с участием куда большего количества государств.
Кульминация выпадов в сторону России произошла в январе этого года. Как сообщала Telegraph, во время визита в Киев Джон Хили заявил, что похитил бы президента России, если бы была такая возможность. Комментируя его слова, Захарова назвала их "влажными фантазиями британских извращенцев".
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