МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили, которого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла "извращенцем" за фантазии о похищении президента России Владимира Путина, ушел в отставку.

В МИД РФ тогда подчеркнули, что возможное использование киевским режимом таких и любых других ракетных вооружений вглубь территории России лишь приближает момент, когда Лондон будет объявлен непосредственной стороной конфликта.