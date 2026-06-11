Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны Великобритании Джон Хили ушел в отставку, заявив о недостаточном финансировании оборонного ведомства.
- Джон Хили активно поддерживал Украину и способствовал эскалации конфликта, в частности, объявил о разработке новых высокоточных баллистических ракет Nightfall для ВСУ.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили, которого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла "извращенцем" за фантазии о похищении президента России Владимира Путина, ушел в отставку.
В своем письме премьер-министр Киру Стармеру министр заявил, что министерство финансов не предоставило военному ведомству достаточно финансирования для выполнения обязательств по наращиванию обороноспособности.
В январе 2026 года Хили в контексте противодействия якобы "российской агрессии" объявил о разработке британцами для нужд ВСУ новых высокоточных баллистических ракет Nightfall с дальностью поражения более 500 километров. В марте Хили в материале для журнала New Statesman заявил, что Британии якобы грозит "нападение со стороны российских войск".
Тогда посольство России в Великобритании подчеркнуло, что Лондон говорит о российский агрессии, в то время как британские ракеты используются для ударов по России. В частности, 10 марта 2026 года украинские войска нанесли удар по Брянску, используя Storm Shadow. Дипмиссия назвала это инверсией, которая выводит мораль за рамки политических соображений, и отметила, что такая политика стала отличительной чертой британского внешнеполитического и внутреннего дискурса.
В МИД РФ тогда подчеркнули, что возможное использование киевским режимом таких и любых других ракетных вооружений вглубь территории России лишь приближает момент, когда Лондон будет объявлен непосредственной стороной конфликта.
В феврале Хили заявил, что хочет стать первым министром обороны Великобритании, который разместит британские войска на Украине. В ответ на это Захарова указала, что развертывание британских войск на Украине будет означать не окончание войны, а затягивание конфликта и увеличение рисков масштабного военного столкновения с участием куда большего количества государств.
Кульминация выпадов в сторону России произошла в январе этого года. Как сообщала Telegraph, во время визита в Киев Джон Хили заявил, что похитил бы президента России, если бы была такая возможность. Комментируя его слова, Захарова назвала их "влажными фантазиями британских извращенцев".