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Чемпион НБА Браун об обмене в "Филадельфию": "Бостон" меня просто выкинул - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Баскетбол
 
18:09 03.07.2026
Чемпион НБА Браун об обмене в "Филадельфию": "Бостон" меня просто выкинул

Джейлен Браун заявил, что "Бостон" его выкинул, даже не предупредив о переходе

© Фото : twitterДжейлен Браун
Джейлен Браун - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : twitter
Джейлен Браун. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Баскетболист Джейлен Браун был обменян из "Бостон Селтикс" в "Филадельфию Севенти Сиксерс".
  • В результате обмена "Бостон" получил Пола Джорджа, два пика первого раунда и два пика второго раунда НБА.
  • Джейлен Браун выразил недовольство отсутствием предварительного уведомления о переходе и ощущением недостатка уважения со стороны "Бостона".
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Баскетболист Джейлен Браун после обмена в "Филадельфию Севенти Сиксерс" заявил, что "Бостон Селтикс" его просто выкинул, даже не предупредив заранее о предстоящем переходе.
"Бостон" 1 июля обменял Брауна в "Филадельфию" на Пола Джорджа, два пика первого раунда и два пика второго раунда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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"В последние десять лет меня программировали не любить "Филадельфию" из-за истории противостояния, наших серий в плей-офф. Но теперь мне придется перестраиваться и думать наоборот, это займет какое-то время, к сезону я буду готов. "Бостон" меня выкинул, просто выкинул. Думаю, об этом мало говорят. Хотелось, чтобы мне объяснили, в чем причина. Я бы все понял. Думаю, я заслужил больше уважения", - сказал Браун во время трансляции на своем Twitch-канале, отметив, что до сих пор любит болельщиков "Бостона".
"Я приезжаю на базу, а мой пропуск уже заблокирован, пробую еще раз - ничего. Меня просто кинули", - добавил он.
Брауну 28 лет, он был выбран "Бостоном" под третьим номером на драфте 2016 года и с тех пор представлял команду, став с ней чемпионом НБА в 2024 году. Его также признали самым ценным игроком того финала, пять раз он принимал участие в Матче звезд НБА. В прошедшем сезоне Браун в среднем набирал 28,7 очка, совершал 6,9 подбора и отдавал 5,1 передачи за матч.
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