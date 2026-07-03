Чемпион НБА Браун об обмене в "Филадельфию": "Бостон" меня просто выкинул

Краткий пересказ от РИА ИИ Баскетболист Джейлен Браун был обменян из "Бостон Селтикс" в "Филадельфию Севенти Сиксерс".

В результате обмена "Бостон" получил Пола Джорджа, два пика первого раунда и два пика второго раунда НБА.

Джейлен Браун выразил недовольство отсутствием предварительного уведомления о переходе и ощущением недостатка уважения со стороны "Бостона".

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Баскетболист Джейлен Браун после обмена в "Филадельфию Севенти Сиксерс" заявил, что "Бостон Селтикс" его просто выкинул, даже не предупредив заранее о предстоящем переходе.

"Бостон" 1 июля обменял Брауна в "Филадельфию" на Пола Джорджа , два пика первого раунда и два пика второго раунда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"В последние десять лет меня программировали не любить "Филадельфию" из-за истории противостояния, наших серий в плей-офф. Но теперь мне придется перестраиваться и думать наоборот, это займет какое-то время, к сезону я буду готов. "Бостон" меня выкинул, просто выкинул. Думаю, об этом мало говорят. Хотелось, чтобы мне объяснили, в чем причина. Я бы все понял. Думаю, я заслужил больше уважения", - сказал Браун во время трансляции на своем Twitch-канале, отметив, что до сих пор любит болельщиков "Бостона".

"Я приезжаю на базу, а мой пропуск уже заблокирован, пробую еще раз - ничего. Меня просто кинули", - добавил он.