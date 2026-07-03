В ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Лисичанске

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате атаки украинского БПЛА по городскому автобусу в Лисичанске пострадало 12 человек.

Две женщины в тяжелом состоянии были экстренно перевезены в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

Десять человек находятся в лисичанской больнице, из них одна пациентка в тяжелом состоянии, а девять — средней степени тяжести.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Две женщины, пострадавшие из-за атаки украинского БПЛА по городскому автобусу в Лисичанске, находятся в тяжелом состоянии и перевезены в Луганскую республиканскую клиническую больницу (ЛРКБ), одна пациентка в тяжелом состоянии получает медпомощь в лисичанской больнице, сообщили в министерстве здравоохранения ЛНР.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ по городскому автобусу в Лисичанске.

"На данный момент 10 человек пребывают в лисичанской больнице, одна пациентка — в тяжелом состоянии, лисичанская больница занимается лечением. Все остальные девять пациентов — средней степени тяжести, и пятеро из них по динамике течения травмы планируется в понедельник направить на амбулаторное лечение. Двое тяжелых пациенток в экстренном порядке были эвакуированы в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Всего пострадало 12 человек", — сообщил журналистам начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения ЛНР Максим Сидоренко.