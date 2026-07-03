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В ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Лисичанске - РИА Новости, 03.07.2026
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15:26 03.07.2026
В ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Лисичанске

Трое пострадавших при атаке БПЛА в Лисичанске находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа станции скорой медицинской помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки украинского БПЛА по городскому автобусу в Лисичанске пострадало 12 человек.
  • Две женщины в тяжелом состоянии были экстренно перевезены в Луганскую республиканскую клиническую больницу.
  • Десять человек находятся в лисичанской больнице, из них одна пациентка в тяжелом состоянии, а девять — средней степени тяжести.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Две женщины, пострадавшие из-за атаки украинского БПЛА по городскому автобусу в Лисичанске, находятся в тяжелом состоянии и перевезены в Луганскую республиканскую клиническую больницу (ЛРКБ), одна пациентка в тяжелом состоянии получает медпомощь в лисичанской больнице, сообщили в министерстве здравоохранения ЛНР.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ по городскому автобусу в Лисичанске.
"На данный момент 10 человек пребывают в лисичанской больнице, одна пациентка — в тяжелом состоянии, лисичанская больница занимается лечением. Все остальные девять пациентов — средней степени тяжести, и пятеро из них по динамике течения травмы планируется в понедельник направить на амбулаторное лечение. Двое тяжелых пациенток в экстренном порядке были эвакуированы в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Всего пострадало 12 человек", — сообщил журналистам начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения ЛНР Максим Сидоренко.
По его словам, одна женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму и внутримозговое кровоизлияние и находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Она была эвакуирована в экстренном порядке в Луганскую республиканскую клиническую больницу, где ей занимаются специалисты. Вторую женщину, получившую тяжелое повреждение верхней конечности, утром эвакуировали в ЛРКБ, где ей будет выполнена повторная телемедицинская консультация.
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